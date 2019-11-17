الملاكمة الاحترافية: عاشر فوز لربيعي على التوالي

هسبريس ـ مُتابعة

تمكن الملاكم المغربي محمد ربيعي من تحقيق فوزه العاشر على التوالي في مسيرته الاحترافية، وذلك إثر تفوقه على منافسه المكسيكي خيسوس غيرولو، أمس السبت، في المباراة التي جمعت بينهما في مدينة هال الألمانية.

وحسم ربيعي، البالغ من العمر 26 سنة، المباراة لصالحه بالنقاط، وذلك بعدما نجح في أن ينال إجماع الحكام.

ويعتبر هذا الفوز العاشر على التوالي للملاكم المغربي منذ أن دخل عالم الملاكمة الاحترافية، سنة 2017، ليحافظ بالتالي على سجله خاليا من الهزائم.