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الرئيسية | رياضة | الملاكمة الاحترافية: عاشر فوز لربيعي على التوالي

الملاكمة الاحترافية: عاشر فوز لربيعي على التوالي

الملاكمة الاحترافية: عاشر فوز لربيعي على التوالي
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 17 نونبر 2019 - 12:50

تمكن الملاكم المغربي محمد ربيعي من تحقيق فوزه العاشر على التوالي في مسيرته الاحترافية، وذلك إثر تفوقه على منافسه المكسيكي خيسوس غيرولو، أمس السبت، في المباراة التي جمعت بينهما في مدينة هال الألمانية.

وحسم ربيعي، البالغ من العمر 26 سنة، المباراة لصالحه بالنقاط، وذلك بعدما نجح في أن ينال إجماع الحكام.

ويعتبر هذا الفوز العاشر على التوالي للملاكم المغربي منذ أن دخل عالم الملاكمة الاحترافية، سنة 2017، ليحافظ بالتالي على سجله خاليا من الهزائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - سعيد الأحد 17 نونبر 2019 - 13:05
انه بطل في الملاكمة ومتميز ولكنني لا أحبه من يوم عندما ترك زوجته بمجرد تسلقه الشهرة فلا خير في من أنكر من كان معه أيام الفقر
أرجو ان يحتر رأيي لأنني أكره كل من يتخلى عن إنسان سانده في ضعفه
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2 - hitch الأحد 17 نونبر 2019 - 13:10
Au moins un marocain qui gagne..
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3 - noureddine الأحد 17 نونبر 2019 - 13:11
ابتعد عن المغرب ... فتألق واكتسب ماله بعرق جبينه .... اتمنى له المزيد من التألق ... انه ابن الشعب...
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4 - nabila الأحد 17 نونبر 2019 - 13:13
مسيرة احترافية موفقة وبمزيد من الانتصار و التالق.
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5 - أومحند الحسين الأحد 17 نونبر 2019 - 13:17
تحية وطنية محفوفة بالفخر والاعتزاز للملاكم المغربي محمد الذي شرف المملكة وعلمها الوطني في عشرة نزالات دولية احترافية....فشكرا للملاكم محمد وللإطار الفني المرافق له....وعلى الوزارة المشرفة على هذه الرياضة ببلدنا إحياء هذه الرياضة النبيلة من جديد عبر الدعم وإعادة الهيكلة لدور الشباب وادماج هذه الرياضة بها..وذلك لفتح آفاق للشباب لمزاولة الملاكمة....تفاذيا لاي انحراف للسلوك قد يأثر سلبا على العيش الإجتماعي المشترك بالحي أو بالمدينة....برافوووو....ولتحيى القبضة المغربية
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6 - youssef الأحد 17 نونبر 2019 - 13:17
تبارك الله ما شاء الله .
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7 - زبير الأحد 17 نونبر 2019 - 13:19
مبروووووك
الملاكمة رياضة صعبة و تحتاج لجهد كبير جدا
الفوز في 10 لقاءات متتالية ليس بالأمر الهين
برااااافو ربيعي
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