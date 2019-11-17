24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:29
|07:58
|13:17
|16:03
|18:27
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- سميرة حمانة .. كاتبة مغربية تخوض معركة ضد "التنمّر" في كندا
- الأديان والحرية الفردية .. حصيلة كارثية
- مهنيون يحذرون من تحويل المملكة إلى مقبرة لمنتجات مضرة بالصحة
- المرضى يتخبّطون بين مطرقة "شيك الضمان" وسندان التأمين الصحي
- بعد 7 سنوات من الإغلاق .. "قرية" تنتظر مستوصفا بالدار البيضاء
كوريا الشمالية بعيون مغربية .. داخل البلد الأكثر انغلاقا في العالم (5.00)
القوات المسلحة الملكية تحتفي بأبطال العالم في الرياضات العسكرية (5.00)
الودغيري يسرد تفاصيل البعثات والاستكشافات الفضائية بـ"وكالة ناسا" (5.00)
مضيان: التجمّع يكرر تجربة "البام" الكارثية والفشل مصيره في 2021 (5.00)
- جديد قضية "الرابور الكناوي" .. عائلات شرطيين تدخل على الخط - (122)
- مضيان: التجمّع يكرر تجربة "البام" الكارثية والفشل مصيره في 2021 - (72)
- مهنيون يحذرون من تحويل المملكة إلى مقبرة لمنتجات مضرة بالصحة - (35)
- العلاقات تتوطد بين المالديف والمملكة .. إعفاء "الفيزا" وتبادل الأئمة - (28)
- أخلاقيات الحملة الانتخابية تضبط سلوكات مرشحي رئاسة الجزائر - (27)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الملاكمة الاحترافية: عاشر فوز لربيعي على التوالي
تمكن الملاكم المغربي محمد ربيعي من تحقيق فوزه العاشر على التوالي في مسيرته الاحترافية، وذلك إثر تفوقه على منافسه المكسيكي خيسوس غيرولو، أمس السبت، في المباراة التي جمعت بينهما في مدينة هال الألمانية.
وحسم ربيعي، البالغ من العمر 26 سنة، المباراة لصالحه بالنقاط، وذلك بعدما نجح في أن ينال إجماع الحكام.
ويعتبر هذا الفوز العاشر على التوالي للملاكم المغربي منذ أن دخل عالم الملاكمة الاحترافية، سنة 2017، ليحافظ بالتالي على سجله خاليا من الهزائم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
أرجو ان يحتر رأيي لأنني أكره كل من يتخلى عن إنسان سانده في ضعفه
الملاكمة رياضة صعبة و تحتاج لجهد كبير جدا
الفوز في 10 لقاءات متتالية ليس بالأمر الهين
برااااافو ربيعي