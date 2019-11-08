24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:29
|07:58
|13:17
|16:03
|18:27
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقيف دركيين بسبب السُّكر والكوكايين في الرباط
- إيران .. الاحتجاج ضد غلاء البنزين يسقط قتيلين
- ذكرى اتحاد القوات الشعبية
- العثماني يرفض الرهانات الانتخابية المبكرة: الموت قد يخطفنا قبل 2021
- ملاسنات تعكّر الاحتفالات بذكرى تأسيس الاتحاد الوطني للقوات الشعبية
مهنيون يحذرون من تحويل المملكة إلى مقبرة لمنتجات مضرة بالصحة (5.00)
كوريا الشمالية بعيون مغربية .. داخل البلد الأكثر انغلاقا في العالم (5.00)
القوات المسلحة الملكية تحتفي بأبطال العالم في الرياضات العسكرية (5.00)
الودغيري يسرد تفاصيل البعثات والاستكشافات الفضائية بـ"وكالة ناسا" (5.00)
- مضيان: التجمّع يكرر تجربة "البام" الكارثية والفشل مصيره في 2021 - (74)
- هزات أرضية خفيفة بالعديد من المناطق في المملكة - (39)
- مهنيون يحذرون من تحويل المملكة إلى مقبرة لمنتجات مضرة بالصحة - (35)
- أزولاي: المغرب يقاوم مساعي صنع الطائفية بالانفتاح وتقبّل الاختلاف - (30)
- العلودي: تعادل موريتانيا صادم والمنتخب سيتحسّن - (27)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
رفض طعن الوداد ضد الرجاء بكأس محمد السادس
أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي لكرة القدم قراراً بخصوص الاستئناف المقدم من نادي الوداد الرياضي البيضاوي على قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد، رقم (1) الصادر بتاريخ 8/11/2019، القاضي برفض احتجاجه حول مشاركة لاعب الرجاء "بين مالانغو نغيتا" في مباراة الفريقين التي أقيمت ضمن ذهاب دور الـ 16 لمسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.
وقد قررت اللجنة قبول الاستئناف من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع، ومصادرة رسوم التأمين المدفوع لحساب الاتحاد العربي لكرة القدم. وشددت على أن القرار نهائي غير قابل للطعن وفقاً للمادة (6: 2: 4) من لائحة مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/2020.