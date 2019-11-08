رفض طعن الوداد ضد الرجاء بكأس محمد السادس

هسبريس من الرباط

أصدرت لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي لكرة القدم قراراً بخصوص الاستئناف المقدم من نادي الوداد الرياضي البيضاوي على قرار لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد، رقم (1) الصادر بتاريخ 8/11/2019، القاضي برفض احتجاجه حول مشاركة لاعب الرجاء "بين مالانغو نغيتا" في مباراة الفريقين التي أقيمت ضمن ذهاب دور الـ 16 لمسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقد قررت اللجنة قبول الاستئناف من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع، ومصادرة رسوم التأمين المدفوع لحساب الاتحاد العربي لكرة القدم. وشددت على أن القرار نهائي غير قابل للطعن وفقاً للمادة (6: 2: 4) من لائحة مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال 2019/2020.