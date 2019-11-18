حكيمي يرغب في انتقال شانسو إلى نادي ريال مدريد

أوعنا بلعيد

يحاول الدولي المغربي أشرف حكيمي، المعار إلى فريق بوروسيا دورتموند الألماني، إقناع زميله الإنجليزي جادون شانسو بالانتقال معا الصيف المقبل إلى النادي الملكي ريال مدريد.

وحسب ما كشفت عنه مصادر "Defensacentral" الإسباني، فإن المدافع المغربي حكيمي يتوسط بنفسه بين جادون شانسو وريال مدريد بغية تقريب وجهات النظر بينهما من أجل صفقة محتملة خلال الانتقالات المقبلة.

ويعتبر المهاجم الإنجليزي أحد الأهداف الرائعة لريال مدريد الموسم المقبل؛ إذ يرغب الميرنغي في ضمه بالرغم من سعره البالغ 100 مليون يورو، واستغلال كذلك رغبة اللاعب الطامح في خوض تجربة احترافية جديدة بعيدا عن أسوار ملعب سيغنال ايدونا بارك.

وعلى الرغم من حداثة سن المهاجم الإنجليزي البالغ 19 سنة، فإنه يملك طموحا كبيرا ويرى أنه يجب أن ينتقل إلى فريق أوروبي رفيع المستوى ليصبح ضمن أفضل اللاعبين في العالم، وهو الحلم الذي يحاول حكيمي العمل على تحقيقه لزميله بالانتقال معا إلى ملعب البرنابيو.

وأضاف المصدر ذاته أن حكيمي تحدث بإسهاب لزميله شانسو عن فريق ريال مدريد ومرافقه، وكل ما يمكن أن يصبح عليه لو انتقل إلى هذا العملاق الإسباني، ما أصاب المهاجم الإنجليزي بالدهشة من روعة ما سمع.

ويواجه حكيمي وناديه ريال مدريد تحديا كبيرا في محاولتهما إقناع الإنجليزي الشاب، يتمثل في المدرب الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي لا يشبع من إبرام الصفقات الكبيرة بعدما أبدى رغبته في التعاقد مع اللاعب وضمه إلى ملعب الاتحاد.

كما يريد العملاق البفاري بايرن ميونيخ، الذي لا يفوت موهبة واحدة في الدوري الألماني، التعاقد مع شانسو بعدما وضعه ضمن أجندته؛ إذ يرغب في استقطابه من ناديه بوروسيا دورتموند الطامح كذلك إلى استغلال تهافت الأندية على نجمه مقابل بيعه بثمن كبير.

يشار إلى أن حكيمي، بنسبة كبيرة لا تقبل الجدل، سيعود إلى فريقه ريال مدريد الصيف المقبل بعد نهاية فترة إعارته.

ورغم الرغبة الأكيدة لدورتموند في شراء عقد حكيمي بشكل نهائي، إلا أن رغبة كل من اللاعب وفلوروتينو بيريز، رئيس الريال، بالإضافة إلى أنصار الميرنغي، عوامل ستحول دون استمرار مدافع الأسود المتألق رفقة أسود الفيستفال.