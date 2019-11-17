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الرئيسية | رياضة | إناث الجيش يحرزن كأس العرش الـ7 على التوالي

إناث الجيش يحرزن كأس العرش الـ7 على التوالي

إناث الجيش يحرزن كأس العرش الـ7 على التوالي
هسبريس من الرباط
الأحد 17 نونبر 2019 - 20:55

تمكن فريق الجيش الملكي إناث من إحراز كأس العرش لكرة القدم لموسم 2018-2019، بعد فوز عريض على فريق شباب أطلس خنيفرة بالملعب البلدي لمدينة وجدة.

وتمكن الفريق العسكري من دك شباك فريق شباب أطلس خنيفرة بأربعة أهداف لصفر، تناوبت على تسجيلها ابتسام الجريدي في الدقيقة 27، ونوريمان عدي في الدقيقتين 29 و82، فيما اختتمت مهرجان الأهداف غزلان شباك في الدقيقة 86.

وسيطر فريق الجيش الملكي إناث على منافسات كأس العرش منذ سنوات، وبفوزه اليوم يكون قد حصد لقبه السابع على التوالي.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - makaveli الأحد 17 نونبر 2019 - 22:01
سيطرة مطلقة الإناث الجيش الملكي لكرة القدم ألقب 7على توالي مبروك عليهم ومزيد من تألق .
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