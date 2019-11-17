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كُتّاب وآراء
إناث الجيش يحرزن كأس العرش الـ7 على التوالي
تمكن فريق الجيش الملكي إناث من إحراز كأس العرش لكرة القدم لموسم 2018-2019، بعد فوز عريض على فريق شباب أطلس خنيفرة بالملعب البلدي لمدينة وجدة.
وتمكن الفريق العسكري من دك شباك فريق شباب أطلس خنيفرة بأربعة أهداف لصفر، تناوبت على تسجيلها ابتسام الجريدي في الدقيقة 27، ونوريمان عدي في الدقيقتين 29 و82، فيما اختتمت مهرجان الأهداف غزلان شباك في الدقيقة 86.
وسيطر فريق الجيش الملكي إناث على منافسات كأس العرش منذ سنوات، وبفوزه اليوم يكون قد حصد لقبه السابع على التوالي.