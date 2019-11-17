24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:29
|07:58
|13:17
|16:03
|18:27
|19:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- توقيف دركيين بسبب السُّكر والكوكايين في الرباط
- إيران .. الاحتجاج ضد غلاء البنزين يسقط قتيلين
- ذكرى اتحاد القوات الشعبية
- هزة أرضية تُحدِثُ تشققات بمنازل طينية في ميدلت
- العثماني يرفض الرهانات الانتخابية المبكرة: الموت قد يخطفنا قبل 2021
كوريا الشمالية بعيون مغربية .. داخل البلد الأكثر انغلاقا في العالم (5.00)
الأزمة المالية توقف عمل السلالم الكهربائية و"تشد حزام" الأمم المتحدة (5.00)
مضيان: التجمّع يكرر تجربة "البام" الكارثية والفشل مصيره في 2021 (5.00)
- قافلة "100 يوم 100 مدينة" تصل القصر الكبير - (85)
- مضيان: التجمّع يكرر تجربة "البام" الكارثية والفشل مصيره في 2021 - (75)
- العثماني يرفض الرهانات الانتخابية المبكرة: الموت قد يخطفنا قبل 2021 - (58)
- هزات أرضية خفيفة بالعديد من المناطق في المملكة - (43)
- العثماني في السويهلة: الملك فوق رؤوسنا .. و"التماسيح نايْضِين لِينا" - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فتح سطات يتوّج بكأس العرش للكرة داخل القاعة
تمكن فريق فتح سطات، اليوم، من إحراز لقبه الثالث والثاني على التوالي في منافسات لقب كأس العرش لكرة القدم داخل القاعة لموسم 2018-2019، بعد فوزه على فريق المدينة العليا القنيطرة.
المباراة التي جمعت المتأهلين للنهاية، اليوم الأحد، بالقاعة المغطاة 16 غشت بمدينة وجدة، انتهت بنتيجة خمسة أهداف لأربعة، تناوب على تسجيلها للفريق السطاتي عثمان بومزو، وسعد كنية، وعبد اللطيف فاتي (هدفان)، ويوسف جواد. فيما وقع أهداف الفريق القنيطري خالد الكرعي، ومحمد أمين الحيس، وخالد السعودي، وحمزة الرواص.
وتأهل فريق فتح سطات إلى المباراة النهائية بعد فوزه في نصف النهاية على لوكوس القصر الكبير (6-4)، فيما بلغ فريق المدينة العليا القنيطرة اللقاء النهائي عقب تفوقه على صقر أكادير (4-3).