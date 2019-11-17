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الرئيسية | رياضة | فتح سطات يتوّج بكأس العرش للكرة داخل القاعة

فتح سطات يتوّج بكأس العرش للكرة داخل القاعة

فتح سطات يتوّج بكأس العرش للكرة داخل القاعة
هسبريس من الرباط
الأحد 17 نونبر 2019 - 20:30

تمكن فريق فتح سطات، اليوم، من إحراز لقبه الثالث والثاني على التوالي في منافسات لقب كأس العرش لكرة القدم داخل القاعة لموسم 2018-2019، بعد فوزه على فريق المدينة العليا القنيطرة.

المباراة التي جمعت المتأهلين للنهاية، اليوم الأحد، بالقاعة المغطاة 16 غشت بمدينة وجدة، انتهت بنتيجة خمسة أهداف لأربعة، تناوب على تسجيلها للفريق السطاتي عثمان بومزو، وسعد كنية، وعبد اللطيف فاتي (هدفان)، ويوسف جواد. فيما وقع أهداف الفريق القنيطري خالد الكرعي، ومحمد أمين الحيس، وخالد السعودي، وحمزة الرواص.

وتأهل فريق فتح سطات إلى المباراة النهائية بعد فوزه في نصف النهاية على لوكوس القصر الكبير (6-4)، فيما بلغ فريق المدينة العليا القنيطرة اللقاء النهائي عقب تفوقه على صقر أكادير (4-3).

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