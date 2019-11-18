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كُتّاب وآراء
عبوب يستدعي موهبة برشلونة للانضمام إلى الشبان
وجه زكرياء عبوب، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، الدعوة إلى لاعب إف سي برشلونة الإسباني زكرياء غيلان من أجل المشاركة في مسابقة اتحاد شمال إفريقيا التي ستستضيفها تونس بداية من 20 نونبر الجاري.
واختار زكرياء غيلان، خريج أكاديمية نادي برشلونة الإسباني (لاماسيا)، صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "تويتر" ليعلن عن تلقيه دعوة من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بغية المشاركة رفقة المنتخب الوطني المغربي في دوري اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم تحت سن الـ20 المزمع تنظيمه بتونس.
وعبر اللاعب البالغ من العمر 17 سنة عن بالغ سعادته باستدعائه من طرف الجامعة، وكتب على صفحته الرسمية "سعيد جدا باستدعائي للمشاركة رفقة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة للمشاركة في دوري 'UNAF' بتونس".
ويصنف زكرياء غيلان، الذي يشغل مركز مهاجم جناح، من أفضل اللاعبين في مدرسة "لاماسيا" الخاصة بفريق برشلونة، والتي التحق بها موسم 2016. وعقب تألقه اللافت أقدم الطاقم التقني لـ"البلوغرانا" على الاعتماد عليه في فريق الشباب بغية الاستفادة من موهبته في مسابقة دوي الأبطال الأوروبية للشباب.
ويشرف على قيادة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة المدرب الشاب زكرياء عبوب، بعدما أقدمت الإدارة التقنية للمنتخبات، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على تعيينه لتولي قيادة منتخب أقل من 20 سنة في منافسات اتحاد شمال إفريقيا التي ستستضيفها تونس.
وقرر الجهاز المذكور تعيين عبوب في هذا المنصب بشكل مؤقت بحكم أنه يتوفر على معرفة مسبقة بالمجموعة، بما أنه سبق له أن أشرف عليها قبل أن تتم إقالته أسابيع قليلة فقط قبل انطلاق الألعاب الإفريقية.