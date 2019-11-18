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الرئيسية | رياضة | ليونيل ميسي يصل إلى تل أبيب لخوض مباراة ودية

ليونيل ميسي يصل إلى تل أبيب لخوض مباراة ودية

ليونيل ميسي يصل إلى تل أبيب لخوض مباراة ودية
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 18 نونبر 2019 - 14:35

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الاثنين، إلى تل أبيب لخوض المباراة الودية المقررة بين منتخبي الأرجنتين وأوروغواي على ملعب "بلومفيلد".

ويأتي ذلك بعد أكثر من عام على إلغاء مباراة ودية كانت مقررة بين المنتخبين الأرجنتيني والإسرائيلي، في مدينة القدس، إثر أحتجاجات فلسطينية على إقامة المباراة.

ورغم موجة الهجمات الصاروخية الأخيرة من جانب قطاع غزة، عقب مقتل قائد عسكري فلسطيني على يد إسرائيل، توجه ميسي إلى تل أبيب لخوض المباراة الودية المقررة اليوم.

ووصل ميسي إلى مطار بن غوريون الدولي بعد نحو 18 شهرا من إلغاء مباراة الأرجنتين وإسرائيل، التي كانت مقررة في التاسع من يونيو 2018 على ملعب "تيدي كوليك" بالقدس ،وهو موقع لقرية فلسطينية سابقة تم ترحيل سكانها عام 1948.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد عاقب جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، بحرمانه من حضور المباريات لمدة عام بعد أن دعا الجماهير لحرق قمصان ميسي إذا لعب في القدس ضد إسرائيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - شمالي الاثنين 18 نونبر 2019 - 14:48
و لماذا هذا التهكم و هذا الغضب حتى حكام العرب لم يهتموا او يلتفتو و تتوقعون من هذا المسيحي ان ينصر الفلسطينيين
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11
2 - مسلم الاثنين 18 نونبر 2019 - 14:49
عادي جدا وصل إلى تل أبيب إحدى المدن الفلسطينية .ليس هناك دولة إسمها إسرائيل. هناك كيان غاشم فرض بالقوة وماله الزوال
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