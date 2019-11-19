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الرئيسية | رياضة | مومن: إيقاع اللعب مفتاح هزم "الأسود" لبوروندي

مومن: إيقاع اللعب مفتاح هزم "الأسود" لبوروندي

مومن: إيقاع اللعب مفتاح هزم "الأسود" لبوروندي
هسبورت من الدار البيضاء*
الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 10:23

قال الإطار الوطني حسن مومن إن مفتاح فوز المنتخب الوطني على منتخب بوروندي، اليوم الثلاثاء، برسم تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021، هو رفع إيقاع اللعب.

وأضاف مومن في حديث لـ"هسبورت" أن هناك بوادر إيجابية ستساعد "الأسود" على تخطي بوروندي، من أبرزها خبرة العديد من اللاعبين.

واعتبر المدرب الوطني أن الاشتغال على الكرات الثابتة سيساعد أيضا على فك شفرة دفاع المنتخب البوروندي، مشيرا إلى أن "الأسود" دائما ما يعانون أمام المنتخبات التي تتراجع للدفاع.

وأوضح المدرب السابق للمنتخب الوطني أن العامل النفسي سيكون حاسما أيضا أمام بوروندي، قائلا: "يجب على اللاعبين نسيان مباراة موريتانيا والتركيز على مباراة الثلاثاء، لأن التفكير في الماضي يشتت ذهن اللاعب".

وختم حسن مومن بالقول: "يجب على اللاعبين أن يترجموا الفرص التي تأتي إلى أهداف، فبالنظر إلى مباراة موريتانيا فقد لاحظنا ضياع العديد من الفرص بسبب عدم التركيز أمام المرمى".

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الوطني كان قد تعادل سلبا أمام موريتانيا، الجمعة الماضي بالمجمع الرياضي مولاي عبد الله بالرباط، في أولى جولات تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021.

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1 - جثة الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 10:53
النتيجة : بورندي 1 مغرب 0 والله اعلم
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