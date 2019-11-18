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كُتّاب وآراء
منتخب فرنسا يحاول منع خطف "الجامعة" لشويعر
سيستعين الطاقم التقني للمنتخب الفرنسي لأقل من 21 سنة بخدمات مغربي الأصل فرنسي الجنسية منير شويعر، مهاجم ديجون الفرنسي، في المباراة القوية أمام المنتخب السويسري ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2021.
ووجه سليفيان ريبول، مدرب الديوك الفرنسية لأقل من 21 سنة، الدعوة لأول مرة إلى منير شويعر لتعزيز تركيبته البشرية، لاسيما أنه سيواجه تحديا صعبا أمام نظيره السويسري خلال المواجهة التي ستجرى يوم غد الثلاثاء ضمن تصفيات اليورو لأقل من 21 سنة.
وكان اللاعب سالف الذكر قد شارك أيضا رفقة المنتخب الفرنسي لأقل من 20 سنة، وساهم في قيادته إلى الفوز بأربعة أهداف دون رد أمام المنتخب التركي، يوم الجمعة الماضي، في وقت تسعى فيه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى إقناعه بارتداء قميص الأسود.
وسبق لشويعر أن عبر عن فخره واعتزازه بجذوره المغربية، موضحا في تصريحات صحافية أن الوقت لم يحن بعد للحسم في هوية المنتخب الذي سيدافع عن ألوانه مستقبلا من بين المنتخبين المغربي والفرنسي.
ويقدم شويعر أداء راقيا رفقة ديجون الفرنسي، توجّه بتسجيل ثلاثة أهداف وإعطاء تمريرة حاسمة منذ بداية الموسم الحالي، ليخطف بذلك اهتمام بعض الأندية، وعلى رأسها فريق تشلسي الإنجليزي الراغب في التعاقد معه خلال الانتقالات المقبلة.