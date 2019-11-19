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الرئيسية | رياضة | خوان غاريدو يتولى تدريب النجم الساحلي التونسي

خوان غاريدو يتولى تدريب النجم الساحلي التونسي

خوان غاريدو يتولى تدريب النجم الساحلي التونسي
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 13:45

أعلن نادي النجم الساحلي التونسي عن تعاقده مع المدرب الاسباني خوان كارلوس غاريدو للإشراف على تدريب فريق كرة القدم في الفترة القادمة.

وأفاد النادي، في صفحته على موقع "فيسبوك"، بأنه "يرحب بالمدرب خوان كارلوس غاريدو في النجم الرياضي الساحلي"؛ دون أن يذكر مدة التعاقد معه.

وأشرف غاريدو، البالغ 50 عاما، على تدريب عدد من الفرق الأوروبية والإفريقية والآسيوية؛ على غرار فياريال وريال بيتيس في إسبانيا وكلوب بروج في بلجيكا، والأهلي المصري والرجاء البيضاوي والاتفاق السعودي والعين الاماراتي.

وسبق للمدرب الاسباني الفوز بكأس الكونفدرالية الافريقية مع الأهلي المصري عام 2014، ومع الرجاء البيضاوي سنة 2018، كما توج بكأس السوبر المصري مع الأهلي عام 2014 وكأس العرش مع الرجاء سنة 2017.

ومنذ حصول القطيعة مع المدرب فوزي البنزرتي في نهاية شتنبر الماضي، إثر الخروج المبكر للنجم الساحلي من مسابقة كأس محمد السادس للأندية العربية البطلة على يد نادي شباب الاردن، سعت إدارة الفريق التونسي إلى إيجاد بديل؛ مع تكليف الثنائي رفيق المحمدي وعماد بن يونس بالإشراف على الفريق.

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