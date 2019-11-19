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كُتّاب وآراء
الاتحاد الإسباني يعيّن لويس إنريكي مدربا للمنتخب
أعلن رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عودة لويس إنريكي لتدريب المنتخب الوطني.
وقد جاء هذا الإعلان بعد ضمان "لاروخا"، رسميا يوم أمس الاثنين، التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" عقب التغلب على رومانيا بخماسية نظيفة.
روبرت مورينو، المدير الفني الراحل عن تدريب المنتخب الإسباني، كان من المتوقع أن ينتشي باحتفالات التأهل، لكنه ووجه بقرار الاستغناء عن خدماته لصالح لويس إنريكي.
إنريكي درّب المنتخب الإسباني عقب نهاية كأس العالم في روسيا، لكنه شعر بأنه لا يستطيع مواصلة العمل في ظل ظروف مرض ابنته، التي كانت تعاني من السرطان ثم فارقت الحياة وعمرها تسعة أعوام.
وتولى إنريكي تدريب المنتخب الإسباني في سبع مباريات، شهدت خمسة انتصارات للفريق، وبعد رحيله عن المنصب بسبب ظروف ابنته، تولى مساعده مورينو المهمة؛ ولم يجر سوى تغييرات بسيطة.
وخاض المنتخب الإسباني تسع مباريات تحت قيادة مورينو، حقق خلالها سبعة انتصارات، بفارق أهداف إيجابي بلغ 25 هدفا.