"الكاف" يعاقب حارس مرمى الفتح والمنتخب الأولمبي

هسبورت من الرباط

أعلنت اللجنة التأديبية، التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم إيقاف المهدي بنعبيد، حارس مرمى فريق الفتح الرياضي، والمنتخب الأولمبي ثلاثة أشهر نافذة.

وجاء قرار الكاف نتيجة محاولة اعتداء حارس مرمى الفتح على الحكم الغامبي عمر صلاح، خلال المباراة التي جمعت بين المنتخب الأولمبي أمام مالي.