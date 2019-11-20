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الرئيسية | رياضة | أندية إيطالية وإنجليزية تهتم بالتعاقد مع حكيم زياش

أندية إيطالية وإنجليزية تهتم بالتعاقد مع حكيم زياش

أندية إيطالية وإنجليزية تهتم بالتعاقد مع حكيم زياش
أوعنا بلعيد
الأربعاء 20 نونبر 2019 - 08:26

ارتبط مجددا مستقبل الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي، بالانتقال إلى الدوري الإيطالي خلال الانتقالات المقبلة، بعدما أبدى كل من نادي نابولي ونادي أيس روما اهتمامهما بخدمات صانع ألعاب "الأسود".

وحسب ما كشفت عنه مصادر "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن صانع ألعاب "الأسود" يثير اهتمام الإدارة التقنية لناديي نابولي وأيس روما الإيطاليين بغية التعاقد معه خلال الانتقالات المقبلة، لتعزيز تركيبتهما البشرية.

وأوضح المصادر ذاتها أن رغبة كلا من نابولي وأيس روما ستصطدم بجدية الطاقم التقني لفريق توتنهام الإنجليزي الطامح إلى الاستفادة من خدمات زياش وضمه في سوق الانتقالات المقبل بعدما حدد كأبرز الأهداف التي يجب استقدامها لتقوية الفريق اللندني.

ويريد مسؤولو السبيرز التعاقد مع زياش ليكون الخليفة الأنسب لتعويض الدنماركي كريستيان إيركسن، المنتظر خروجه من فريقه الحالي خلال المركاتو المقبل بعدما تعثر خروجه لخوض تجربة جديدة خلال الانتقالات الماضية ليستمر إلى الآن مع وصيف دوري الأبطال الأوروبية الموسم المنقضي.

ويرتبط صانع ألعاب "الأسود" بعقد مع ناديه أياكس يمتد إلى صيف 2022، وتبلغ قيمته السوقية في بورصة اللاعبين 40 مليون أورو، علما أن إدارة فريقه أياكس أزالت بند (الشرط الجزائي) من العقد الجديد حتى يتسنى لها بيع عقده بالمبلغ الذي تراه مناسبا لما يزخر به من موهبة وإمكانات كبيرة.

يذكر أن حكيم زياش عاد رفقة المنتخب الوطني بفوز ثمين بثلاثة أهداف دون رد من أمام المضيف بوروندي، خلال المواجهة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب "برنس لوي رواجاسور ستاديوم"، برسم الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2021 المزمع تنظيمها بالكاميرون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - radoine الأربعاء 20 نونبر 2019 - 08:46
فين ما كان شي احمق كايجيبوه لينا للمنتخب وسيدي لعبوا لينا غير اولاد البلاد
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2 - Daniel الأربعاء 20 نونبر 2019 - 09:03
On pas une équipe national correct et toujours vous dit que il as des jours fort demande dans le marché arrêtez vous blabla
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3 - محمد الأربعاء 20 نونبر 2019 - 09:31
على حد تقديري فالبطولة الإيطالية هي مقبرة المواهب الكروية
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