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الرئيسية | رياضة | "المرابطون" يزاحمون "الأسود" على صدارة المجموعة

"المرابطون" يزاحمون "الأسود" على صدارة المجموعة

"المرابطون" يزاحمون "الأسود" على صدارة المجموعة
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 20:38

حقّق المنتخب الموريتاني لكرة القدم فوزا مستحقا بهدفين دون رد، أمام ضيفه منتخب إفريقيا الوسطى، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الثلاثاء، وجرت على أرضية ملعب الشيخ ولد بيديا، لحساب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وارتقى "المرابطون" إلى صدارة المجموعة الخامسة بفارق الأهداف خلف "الأسود"، بعدما حققوا الفوز بهدفين دون رد حملا توقيع كلا من الحسن العيد في الدقيقة السابعة والعشرين من شوط المباراة الأول، وقبل نهاية اللقاء بثوان قليلة أضاف زميله ديالو غويديلي الهدف الثاني.

وحقق المنتخب الموريتاني انتصاره الأول في المجموعة الخامسة بعدما تعادل خلال المباراة السابقة بدون أهداف أمام "أسود الأطلس"، في المباراة التي جرت على أرضية الملعب التابع للمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وظهر أصحاب الأرض بشكل قوي وفرضوا سيطرتهم على مجمل دقائق اللقاء، ليتمكنوا بذلك من الفوز بهدفين على إفريقيا الوسطى الذي حقق بدوره الفوز بالنتيجة نفسها

ويحتل "أسود الأطلس" صدارة المجموعة الخامسة برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الموريتاني، الذي يملك كذلك الرصيد نفسه من النقاط؛ في ما يحتل منتخب إفريقيا الوسطى المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط بينما يتذيل بروندي الترتيب بعد خسارته لمباراتين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ahmed de tanger الثلاثاء 19 نونبر 2019 - 20:59
خوتنا واحبابنا مبروك عليكم الفوز وان شاء الله نتاهلو بجوج
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