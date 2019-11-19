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كُتّاب وآراء
"أسود البطولة" يسحقون غينيا بثلاثة أهداف لواحد
فاز المنتخب المغربي للاعبين المحليين على نظيره الغيني بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وذلك في إطار استعدادات العناصر الوطنية لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى منافساتها بالكاميرون سنة 2020.
وسجل أهداف أسود البطولة الاحترافية كل من أيوب الكعبي (د7 / ض.ج)، وحميد أحداد (د12)، وأيوب نناح (د47)، فيما وقع هدف المنتخب الغيني كامارا عصمان (د 20/ ض.ج).
وكان المنتخب الوطني حامل اللقب، قد ضمن تأهله إلى نهائيات "الشان"، بعد فوزه على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف للاشيء، في مباراة إياب الدور الفاصل شهر أكتوبر الماضي ببركان، بعد أن تعادل سلبا في مباراة الذهاب بالجزائر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
هنيئا للمنتخب بالانتصار المهم من حيث الجانب النفسي الذي ربما اعاد الثقة للاعبين للعودة الى الواجهة .
و الله إني احترت في عدد المنتخبات، أقل من 16 أقل من18 أقل من 21 أقل من 23 المحلي الجهوي الدولي... الكرة الشاطئية الصالات...
مزيان نشجعو الرياضة، لاكن هاد المنتخب آن الأوان لإعادة النظر فيه، ببساطة هادي كانت فكرة بلاتير باش يدور الصرف، و الأفارقة صدقوه!
دولة محسوبة على العالم الثالث، اقتصاد ضعيف يعيش على الإستيراد و المساعدات و القروض، و منتخبات بالعرارم.
كفى تبديرا.