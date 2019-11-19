"أسود البطولة" يسحقون غينيا بثلاثة أهداف لواحد

هسبريس - و.م.ع (صور: منير امحيمدات)

فاز المنتخب المغربي للاعبين المحليين على نظيره الغيني بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وذلك في إطار استعدادات العناصر الوطنية لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي ستجرى منافساتها بالكاميرون سنة 2020.

وسجل أهداف أسود البطولة الاحترافية كل من أيوب الكعبي (د7 / ض.ج)، وحميد أحداد (د12)، وأيوب نناح (د47)، فيما وقع هدف المنتخب الغيني كامارا عصمان (د 20/ ض.ج).

وكان المنتخب الوطني حامل اللقب، قد ضمن تأهله إلى نهائيات "الشان"، بعد فوزه على نظيره الجزائري بثلاثة أهداف للاشيء، في مباراة إياب الدور الفاصل شهر أكتوبر الماضي ببركان، بعد أن تعادل سلبا في مباراة الذهاب بالجزائر.