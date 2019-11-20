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كُتّاب وآراء
مزراوي: الفوز بثلاثية يحرّر "الأسود" من الضغط
وصف الدولي المغربي نصير مزراوي الفوز الذي حققه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بثلاثة أهداف دون رد أمام مضيفه منتخب بوروندي بـ"المهم"، لأنه أراح المجموعة من ضغوطات كبيرة كانت تمر منها عقب التعادل المخيب للآمال أمام المنتخب الموريتاني ضمن الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2021.
وأشاد مدافع أياكس أمستردام الهولندي بالفوز الذي حققه الأسود بثلاثة أهداف دون رد أمام بوروندي، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية، معتبرا أن لاعبي المنتخب قدموا مباراة كبيرة واستحقوا الفوز بعدما استغلوا الفرص التي أتيحت لهم خلال اللقاء الذي جرى على أرضية ملعب "برنس لوي رواجاسور ستاديوم".
واعترف الظهير الأيمن لأسود الأطلس، والذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 27 من شوط المباراة الأول، بأن زملاءه، بالإضافة إلى الطاقم التقني، كانوا تحت ضغط رهيب بسبب النتيجة السابقة أمام المنتخب الموريتاني، الذي عاد بنقطة ثمينة من المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
وتمنى نجم العملاق الهولندي أياكس، والبالغ من العمر 21 سنة، أن يستمر الأسود في تقديم أداء مقنع مع تحقيق النتائج الإيجابية خلال المباريات المقبلة ضمن التصفيات الإفريقية بغية التأهل إلى نهائيات "الكان".
يشار إلى أن الأهداف الثلاثة التي فاز بها المنتخب المغربي سجلها كل من نصير مزراوي ويوسف النصيري وأشرف حكيمي، ليصل بذلك إلى النقطة الرابعة مناصفة مع المنتخب الموريتاني الذي حقق بدوره الفوز بهدفين دون رد على حساب منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى.