مبادرة الرجاء والوداد تكرّم "الطاس" بطل الكأس

هسبورت ـ آمال لكعيدا*

تلقَّى فريق الاتحاد الرياضي البيضاوي (الطاس)، المتوج حديثا بكأس العرش لأول مرة في تاريخه، دعوةً من رئيسي الرجاء والوداد الرياضيين لحضور مباراة الديربي، عن إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بغرض تكريم مكونات فريق "الطاس" والاحتفاء به بعد تتويجه بالكأس الأكثر رمزية محليا.

وعلمت "هسبورت"، من مصدر جيد الاطلاع، أن جواد الزيات رئيس الرجاء الرياضي وسعيد الناصري رئيس الوداد حرصا على تهنئة الاتحاد البيضاوي بعد تتويجه، على حساب حسنية أكادير، واقترحا تكريم النادي بصفته فريقا مرجعيا في الدار البيضاء، وذلك قبل انطلاق مباراة الديربي يوم السبت المقبل.

وأكدت المصادر نفسها أنه سيتم إحضار الكأس الفضية إلى ملعب محمد الخامس لحظات قبل انطلاق مواجهة الغريمين، على أن يحظى لاعبو "الطاس" بدورة شرفية على ملعب محمد الخامس تحت تشجيعات جماهير الرجاء والوداد الرياضيين، لتحفيزهم على مواصلة التألق والعودة بالاتحاد البيضاوي إلى مكانته في القسم الأول.

ويَجري تنسيق رفيع المستوى مع الجهات المنظمة للمنافسة العربية والمسوقة لها ليمر تكريم "الطاس" في أفضل الأجواء، على أرضية ملعب "دونور" أمام جماهير الدار البيضاء.

ويصِل فريق الاتحاد البيضاوي، مساء اليوم، إلى الدار البيضاء، على أن يقيم احتفالا ضخماً، الجمعة، يشارك فيه أنصاره فرحة التتويج في الحي المحمدي.

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