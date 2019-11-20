غاريث بيل يلجأ إلى السخرية من ريال مدريد الإسباني

هسبريس - إفي

احتفل غاريث بيل، جناح ريال مدريد الويلزي، بتأهل منتخب بلاده لكرة القدم إلى نهائيات كأس أمم أوروبا برفع علم سخر فيه من الفريق الملكي؛ في تصرف استفزازي جديد لناديه.

وعقب فوز بلاد الغال على المجر بثنائية نظيفة، الليلة الماضية في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، احتفل بيل مع زملائه برفع علم كُتب عليه: "ويلز، الغولف، ريال مدريد ... بهذا الترتيب"، في إشارة إلى أن النادي يتذيل أولويات اللاعب البالغ من العمر 30 عاما.

وكان هذا العلم، الذي يحمل ألوان ويلز، قد انتشر قبل أيام ويعبر عن أولويات بيل الذي يعشق الغولف ويواجه مشكلات مع فريقه الإسباني وسط شكوك حول التزامه تجاه القلعة البيضاء.