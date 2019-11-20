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الرئيسية | رياضة | غاريث بيل يلجأ إلى السخرية من ريال مدريد الإسباني

غاريث بيل يلجأ إلى السخرية من ريال مدريد الإسباني

غاريث بيل يلجأ إلى السخرية من ريال مدريد الإسباني
هسبريس - إفي
الأربعاء 20 نونبر 2019 - 14:41

احتفل غاريث بيل، جناح ريال مدريد الويلزي، بتأهل منتخب بلاده لكرة القدم إلى نهائيات كأس أمم أوروبا برفع علم سخر فيه من الفريق الملكي؛ في تصرف استفزازي جديد لناديه.

وعقب فوز بلاد الغال على المجر بثنائية نظيفة، الليلة الماضية في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، احتفل بيل مع زملائه برفع علم كُتب عليه: "ويلز، الغولف، ريال مدريد ... بهذا الترتيب"، في إشارة إلى أن النادي يتذيل أولويات اللاعب البالغ من العمر 30 عاما.

وكان هذا العلم، الذي يحمل ألوان ويلز، قد انتشر قبل أيام ويعبر عن أولويات بيل الذي يعشق الغولف ويواجه مشكلات مع فريقه الإسباني وسط شكوك حول التزامه تجاه القلعة البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - said الأربعاء 20 نونبر 2019 - 14:52
في الواقع ليس بيل باللاعب المتميز الذي يخلق الفارق. لاعب عادي جدا.لاادري ولاافهم لمادا يتمسك به فريق الريال
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1
2 - الفيلسوف الأربعاء 20 نونبر 2019 - 15:11
ليس هناك أي استفزاز لريال مدريد فمن المنطقي ان يكون ولائه لبلاده اولا...
غاريث بيل من الاعبين الذين ساهموا في تأهل بلاد الفال كوصيف بحصولهم على 14 نقطة...
بيل صنع و ساهم و سجل مع منتخب بلاده رفقة آرون رمسي و وليسن...
صحيح هو رغم لعب ست مباريات مع الريال و تسجيله لهدفين و تقديمه لتمريرتين حاسمتين لكن يبقى بالنسبة لي لاعبا مميزا خارج الريال ممكن ان يبدع في اليوفي مثلا او في البايرن
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3
3 - مومو الأربعاء 20 نونبر 2019 - 15:51
وفي الأخير هناك من يعيب أن المغرب ينشئ ملاعب غولف كثيرة، مع أن هذه الرياضة منتشرة بين الأغنياء وخاصة الجدد، ومن لم يتعلمها من هؤلاء فإنه ربما لم يتأقلم مع حياة الترف الجديدة.
وملاحظة أخرى: ألوان علم ويلز تشبه ألوان الجزائر
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