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الرئيسية | رياضة | فريق حسنية أكادير يُقيل المدرب "ميغيل غاموندي"

فريق حسنية أكادير يُقيل المدرب "ميغيل غاموندي"

فريق حسنية أكادير يُقيل المدرب "ميغيل غاموندي"
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأربعاء 20 نونبر 2019 - 18:10

أَعلن فريق حسنية أكادير لكرة القدم، صباح اليوم الأربعاء، إقالته للمدرب ميغيل غاموندي، من تدريب الفريق "السوسي" بعد خلاف حاد وقع بينه وبين الرئيس الحبيب سيدينو، ليلة النهائي بمدينة وجدة.

وكان ميغيل غاموندي يحضر استقالته من تدريب الحسنية ووضعها على طاولة الرئيس اليوم الأربعاء، بعد اصطدام قوي مع رئيس الفريق وتشنجات كبيرة مع أعضاء آخرين داخل المكتب المسير، قبل أن تتسابق إدارة الحسنية لإقالته في بلاغ رسمي.

وعدَّدت إدارة الحسنية أسباب الإقالة في التعامل السيئ للمدرب مع مباراة نهائي كأس العرش، وخلقه لمشاكل وصراعات مع مسؤولين إداريين بالفريق، إضافة إلى عدم احترامه رئيس الفريق وأعضاء مكتبه المسير.

وعلمت "هسبورت" من مصدر مطلع، أن امحمد فاخر ومحمد أمين بنهاشم، هما المدربان المرشحان لخلافة ميغيل غاموندي، بعد أن دخلت إدارة الفريق "السوسي" في تفاوض معهما خلال الساعات الماضية.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مداولة الأربعاء 20 نونبر 2019 - 18:38
قرار خاطئ ..الحسنية ستدخل مرحلة الفراغ والشك..صراحة كان مدرب محترف ومحنك وضياع كأس العرش ليس نهاية العالم...
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10
2 - مرحبا بالتقهقر الأربعاء 20 نونبر 2019 - 18:40
قرار كارثي في هذا الظرف .
فرق اقصيت من طرف فرق صغيرة كما وقع للدفاع الجديدي ولرجاء و غيرهما .
اسلوب لغب الحسنية جيد و اداؤها الفرجوي ممتع والنتائج طيبة .
اما فاخير فلا أظنه سيفلح في شيئ أبدا.
اللهم من السمسرة والتلاعبات .صيته سبقه عندما فضحه انين الرباطي في قضية اللقب المشهورة. وفضحه القديوي في التسريبيات المعلومة.
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8
3 - HSSINA الأربعاء 20 نونبر 2019 - 18:43
Des mauvais gestionnaire, toujours les même problème quand on saut pas gérer les hommes
Au aujourd’hui, ils vont engager FAKHIR mais d'ici 6 mois, ils vont lui demander de plier bagage et puis Benhachem et la m^me chose
le problème du Maroc, c'est le problème des gestionnaires incompétent
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4
4 - عبدو ألمانيا الأربعاء 20 نونبر 2019 - 18:58
قرار خاطئ من مسيرين هاوين. غاموندي رمز لاستقرار الحسنية. و خسارة الكأس لا تعني نهاية العالم مع تحيات ودادي
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