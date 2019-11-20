فريق حسنية أكادير يُقيل المدرب "ميغيل غاموندي"

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

أَعلن فريق حسنية أكادير لكرة القدم، صباح اليوم الأربعاء، إقالته للمدرب ميغيل غاموندي، من تدريب الفريق "السوسي" بعد خلاف حاد وقع بينه وبين الرئيس الحبيب سيدينو، ليلة النهائي بمدينة وجدة.

وكان ميغيل غاموندي يحضر استقالته من تدريب الحسنية ووضعها على طاولة الرئيس اليوم الأربعاء، بعد اصطدام قوي مع رئيس الفريق وتشنجات كبيرة مع أعضاء آخرين داخل المكتب المسير، قبل أن تتسابق إدارة الحسنية لإقالته في بلاغ رسمي.

وعدَّدت إدارة الحسنية أسباب الإقالة في التعامل السيئ للمدرب مع مباراة نهائي كأس العرش، وخلقه لمشاكل وصراعات مع مسؤولين إداريين بالفريق، إضافة إلى عدم احترامه رئيس الفريق وأعضاء مكتبه المسير.

وعلمت "هسبورت" من مصدر مطلع، أن امحمد فاخر ومحمد أمين بنهاشم، هما المدربان المرشحان لخلافة ميغيل غاموندي، بعد أن دخلت إدارة الفريق "السوسي" في تفاوض معهما خلال الساعات الماضية.

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