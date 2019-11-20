رونالدو يقيم حفل زفاف سري في "عاصمة النخيل"

هسبريس من الرباط

كشفت وسائل إعلام إيطالية أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، وعارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، أقاما حفل زفافهما في شهر غشت الماضي بمدينة مراكش.

ووفق مجلة "Novella 2000" الإيطالية، التي وعدت قراءها بتوفير صور للحفل في عددها المقبل، فقد عقد حفل الزفاف في أقصى درجات السرية الخصوصية، وبدون إشعار مسبق؛ بسبب العلاقة المتوترة بين عارضة الأزياء وبين والدة النجم البرتغالي البالغ من العمر 34 سنة.

من جهتهما، لم يؤكد الزوجان الخبر أو ينفياه؛ لكن وسائل التواصل الاجتماعي امتلأت بالتهاني للزوجين، كما أكدت الخبر مجموعة من وسائل الإعلام البرتغالية.