صراع سعودي وروسي للظفر بخدمات يونس بلهندة‬

أوعنا بلعيد

تحاول الأندية المهتمة بخدمات الدولي المغربي يونس بلهندة استغلال الوضعية التي يمر بها صانع ألعاب غلطة سراي، والذي أصبح خروجه من ناديه الحالي مسألة وقت فقط؛ بغية التعاقد معه خلال المركاتو الشتوي المقبل.

وانضم فريق روبين كازان الروسي إلى ركب الأندية المهتمة بخدمات متوسط ميدان الأسود بعدما أصبح خروجه وشيكا من غلطة سراي، لا سيما أن مدربه فاتح تريم لم يعد يشكل عقبة في طريق الأندية التي تريد استقدامه.

وحسب مصادر روسية، فقد التقى المدير الرياضي لفريق روبين كازان الروسي مع أحد مسؤولي غلطة سراي التركي بغية الوصول إلى صيغة توافقية تخول لبلهندة الانتقال لخوض تجربة جديدة بالأراضي الروسية.

ولن تكون مهمة الفريق الروسي سهلة، لا سيما أن أثرياء السعودية يريدون التعاقد مع اللاعب المغربي، ويأتي على رأس هؤلاء مسؤولو النصر والهلال، بالإضافة إلى أندية خليجية أخرى تتهافت للظفر بخدمات صاحب الـ29 سنة.

يشار إلى أن اللاعب سالف الذكر سبق له أن انضم إلى فريق غلطة سراي صيف سنة 2017 قادما من دينامو كييف الأوكراني بصفقة مالية ناهزت 9 ملايين أورو، وتمكن من التتويج رفقة ناديه التركي بلقب الدوري في مناسبتين ولقب كأس تركيا.