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الرئيسية | رياضة | المغربي حمد الله يتشبث بالبقاء مع النصر السعودي

المغربي حمد الله يتشبث بالبقاء مع النصر السعودي

المغربي حمد الله يتشبث بالبقاء مع النصر السعودي
أوعنا بلعيد
الخميس 21 نونبر 2019 - 02:37

تواصل الشائعات ملاحقة المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب النصر السعودي لكرة القدم، بعدما راج وجود خلاف بينه وإدارة ناديه الحالي برئاسة صفوان السويكت؛ على خلفيته يريد خوض تجربة احترافية جديدة.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن الهداف التاريخي في موسم واحد لدوري محمد بنسلمان تجمعه علاقة طيبة بإدارة ناديه النصر، حيث لا وجود لأي خلاف بينهما عكس ما أشيع خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف المصدر ذاته أن حمد الله يكن الاحترام التام لجماهير النصر وللإدارة، كما أن خوضه تداريب فريقه في الفترة الأخيرة أكبر دليل على أن كل ما أثير حول انتقاله إلى فريق السد القطري مجرد شائعات لا أساس لها.

وتابع المصدر بأن بعض الأطراف تحاول زرع فتنة بين اللاعب وإدارة فريقه الحالي برئاسة صفوان السويكت، بعدما طالب بزيادة راتبه مع بداية الموسم الحالي، وهو الطلب الذي وافقت عليه الإدارة وقبلت شروط المهاجم السابق لأولمبيك أسفي.

ويرغب حمد الله في البقاء لفترة طويلة مع النصر الملقب بـ"العالمي"، إذ تحدوه رغبة كبيرة رفقة بقية العناصر في مواصلة النجاحات وتحقيق الألقاب بغية إسعاد أنصار النادي الذين تجمعهم به علاقة طيبة وقوية جدا.

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