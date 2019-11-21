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كُتّاب وآراء
تكريم أبطال يفتتح موسم أولمبيك خريبكة للسباحة
احتضن مسبح نادي أولمبيك خريبكة، ليلة الأربعاء، حفل انطلاق الموسم الرياضي للسباحة 2019-2020، بحضور أعضاء النادي وممثلين عن مكتبه المديري، ومجموعة من الضيوف الذين كان في مقدّمتهم مدير موقع خريبكة للمجمع الشريف للفوسفاط.
واستغل أعضاء نادي أولمبيك خريبكة للسباحة المناسبة لعرض النتائج التي حققها السبّاحون والسبّاحات خلال الموسم الرياضي المنصرم، خاصة احتلال الأبطال والبطلات المراتب الأولى ضمن المسابقات الوطنية والدولية في هذا النوع من الرياضات المائية.
وتعاقب على تقديم كلمات بالمناسبة عدد من المسؤولين عن تدبير شؤون السباحة بنادي أولمبيك خريبكة، قبل أن يُقدّم السبّاحون المنضوون تحت لواء النادي ذاته، من مختلف الفئات والأعمار، عروضا متنوعة في السباحة أمام الضيوف، من أجل إبراز مؤهلاتهم ومواهبهم في هذه الرياضة.
وألقى عبد الغني الفيلالي، مدير موقع خريبكة للمجمع الشريف للفوسفاط، كلمة بالمناسبة، تقدّم من خلالها بـ"الشكر أولا إلى منظمي الحفل على ضوء النتائج التي حققها السباحون والسباحات، وإلى الرياضيين والرياضيات، وإلى المكتب المديري ونادي أولمبيك خريبكة للسباحة وكل الأطر التقنية والسلطات المحلية".
وأضاف المتحدث ذاته أن "الإنجازات التي حققها الأبطال والبطلات تعدّ مفخرة لمدينة خريبكة بشكل خاص وللمغرب بصفة عامة، باعتبارها إنجازات دولية ووطنية ومحلية تُثلج الصدر"، مشدّدا على أن "المجمع الشريف للفوسفاط الراعي الرسمي لنادي أولمبيك خريبكة للسباحة يجدّد دعمه اللامشروط ماديا ومعنويا".
وفي تصريح لهسبريس، قال كمال تِدّارين، رئيس نادي أولمبيك خريبكة للسباحة، إن "حفل الافتتاح شكّل مناسبة لتكريم الأبطال والبطلات وتسليمهم بعض الجوائز، من أجل حثهم على بذل المزيد من المجهود خلال الموسم الرياضي الجديد"، مضيفا أن "الحفل تضمن كلمات حول الشراكة التي تجمع النادي بالمجمع الشريف للفوسفاط الذي لا يدّخر جهدا في مواكبة الشباب ودعم المواهب".