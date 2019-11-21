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الرئيسية | رياضة | أندية إيطالية ترغب في التعاقد مع سفيان مرابط

أندية إيطالية ترغب في التعاقد مع سفيان مرابط

أندية إيطالية ترغب في التعاقد مع سفيان مرابط
أوعنا بلعيد
الخميس 21 نونبر 2019 - 09:41

انضم أنتر ميلان الإيطالي إلى ركب الأندية المهتمة بخدمات الدولي المغربي سفيان مرابط، المعار لفريق هيلاس فيرونا، إذ تهتم إدارة النيراتزوري بخدمات متوسط ميدان الأسود وتريد استقدامه في الانتقالات المقبلة.

وحسب ما كشفته مصادر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي فإن أندية الدوري الإيطالي دخلت في منافسة مبكرة بغية الظفر بخدمات متوسط ميدان الأسود، إذ تحاول أندية أنتر ميلان وفيورنتينا ولاتسيو التعاقد معه.

وأضاف المصدر أن فريق الجنوب الإيطالي نابولي يرغب بدوره في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 سنة، بعد الأداء الكبير الذي قدمه بقميص ناديه الحالي هيلاس فيرونا، إذ لعب 12 مباراة، منها 11 كلاعب أساسي منذ بداية الموسم في الدوري الإيطالي.

من جانبه، يريد هيلاس فيرونا شراء عقد اللاعب مرابط بشكل نهائي بدفع ثلاثة ملايين ونصف المليون أورو لفريقه السابق كلوب بروج البلجيكي، لاسيما أن بند "خيار الشراء" يصب في صالح إدارته الحالية، رغم المنافسة المحتدمة بغية الظفر بخدماته.

يشار إلى أن سفيان مرابط أصبح دعامة أساسية في خطط البوسني وحيد خاليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي، الذي وجد فيه اللاعب الأنسب لتعويض كريم الأحمدي المعتزل دوليا. ويقدم نجم هيلاس فيرونا أداء طيبا رفقة النخبة الوطنية بعدما أشرك أساسيا أمام موريتانيا وبوروندي برسم الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا المقبلة.

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