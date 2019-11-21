24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:33
|08:02
|13:18
|16:01
|18:25
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تدريس اللغات .. تأملات في واقع تعليمي إشكالي
- حملة تمشيط دركيّة توقف مبحوثا عنهم بزاوية الشيخ
- أمن مكناس يحجز كمية من مخدر الشيرا في بوفكران
- المتاعب النفسية والعادات الخاطئة.. أسباب وحلول اضطرابات النوم
- لماذا يهاجم التهاب الأذن الوسطى الأطفال بصفة خاصة!
"كناوة أولاد جرار" .. إرث ثقافي يتحدى عوادي الزمن بجهة سوس (5.00)
الخليع: 3 ملايين سافروا بـ"البراق" .. وخط "مراكش أكادير" قريب (5.00)
رابطة استقلالية ترمي مشروع قانون المالية بمخالفة توجيهات الملك (5.00)
- مقترح قانون يُطالب الدولة بتوزيع دعم مالي على "شبيبات الأحزاب" - (75)
- "ضمير" تنادي بتعديل نظام المواريث في مذكرة "المغرب الذي نريد" - (60)
- انتقادات منظمات دولية تخلّص "الكلاب الضالة" من القتل بالرصاص - (51)
- التوفيق: الرضا العام عن الخدمات المسجدية يتعدّى 60 في المائة - (47)
- خدمات جنسية بالانترنت تُسقط طالبة مغربية في جرائم غسل الأموال - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الأحمدي على أعتاب مغادرة اتحاد جدة السعودي
يقضي المغربي كريم الأحمدي أسابيعه الأخيرة رفقة فريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، إذ أوشك عقده على الانتهاء دون أن تتقدم إدارة ناديه بأي مقترح يخص تمديده من أجل استمراره مع المجموعة.
وحسب مصدر هسبريس فسيدخل الأحمدي الفترة الحرة من عقده الحالي مع نادي الاتحاد بعد حوالي شهر واحد من الآن، إذ يحق لنجم الأسود السابق التفاوض مع أي نادي والتوقيع له دون الرجوع إلى إدارة العميد.
ويرتقب أن يغادر اللاعب سالف الذكر خلال الانتقالات المقبلة، لاسيما أن المدرب الهولندي هنيك تين كات لم يقدم أي مقترح للإدارة في ما يتعلق بتمديد فترة بقائه، نظرا لرغبته في التعاقد مع أسماء جديدة.
وينتظر الأحمدي ما ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة رفقة ناديه الحالي رغم كون خروجه الأقرب في الوقت الراهن، بينما سيتم الاحتفاظ بخدمات مواطنه مروان داكوستا، لشغل مركزه في الخط الخلفي.
على صعيد متصل، قررت إدارة نادي اتحاد جدة قيد البرازيلي مارسيلو جروهي في قائمة الفريق، خلال يناير المقبل، ليكون بديلا للتشيلي لويس خيمنيز، الذي تم فسخ عقده تزامنا مع إقصاء المجموعة من دوري أبطال أسيا.
وأوصى المدرب الهولندي بتسجيل الحارس البرازيلي، الذي يخضع حاليا لتداريب بدنية مكثفة، بغية الرفع من لياقته البدنية، بعدما غاب عن المباريات الرسمية لفترة طويلة، بينما تم فتح قنوات الاتصال مع عدد من المحترفين الأجانب للتعاقد رسميا معهم خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.
يذكر أن كريم الأحمدي كان قد انضم إلى فريق اتحاد جدة صيف 2018، بموجب عقد يمتد لموسمين إلى غاية يونيو المقبل.