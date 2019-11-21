الأحمدي على أعتاب مغادرة اتحاد جدة السعودي

أوعنا بلعيد

يقضي المغربي كريم الأحمدي أسابيعه الأخيرة رفقة فريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، إذ أوشك عقده على الانتهاء دون أن تتقدم إدارة ناديه بأي مقترح يخص تمديده من أجل استمراره مع المجموعة.

وحسب مصدر هسبريس فسيدخل الأحمدي الفترة الحرة من عقده الحالي مع نادي الاتحاد بعد حوالي شهر واحد من الآن، إذ يحق لنجم الأسود السابق التفاوض مع أي نادي والتوقيع له دون الرجوع إلى إدارة العميد.

ويرتقب أن يغادر اللاعب سالف الذكر خلال الانتقالات المقبلة، لاسيما أن المدرب الهولندي هنيك تين كات لم يقدم أي مقترح للإدارة في ما يتعلق بتمديد فترة بقائه، نظرا لرغبته في التعاقد مع أسماء جديدة.

وينتظر الأحمدي ما ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة رفقة ناديه الحالي رغم كون خروجه الأقرب في الوقت الراهن، بينما سيتم الاحتفاظ بخدمات مواطنه مروان داكوستا، لشغل مركزه في الخط الخلفي.

على صعيد متصل، قررت إدارة نادي اتحاد جدة قيد البرازيلي مارسيلو جروهي في قائمة الفريق، خلال يناير المقبل، ليكون بديلا للتشيلي لويس خيمنيز، الذي تم فسخ عقده تزامنا مع إقصاء المجموعة من دوري أبطال أسيا.

وأوصى المدرب الهولندي بتسجيل الحارس البرازيلي، الذي يخضع حاليا لتداريب بدنية مكثفة، بغية الرفع من لياقته البدنية، بعدما غاب عن المباريات الرسمية لفترة طويلة، بينما تم فتح قنوات الاتصال مع عدد من المحترفين الأجانب للتعاقد رسميا معهم خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

يذكر أن كريم الأحمدي كان قد انضم إلى فريق اتحاد جدة صيف 2018، بموجب عقد يمتد لموسمين إلى غاية يونيو المقبل.