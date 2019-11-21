24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3308:0213:1816:0118:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. قصص نجاح أطفال مغاربة (5.00)

  2. حجز 476 كيلوغرام من الكوكايين في شقة بالهرهورة (5.00)

  3. "كناوة أولاد جرار" .. إرث ثقافي يتحدى عوادي الزمن بجهة سوس (5.00)

  4. الخليع: 3 ملايين سافروا بـ"البراق" .. وخط "مراكش أكادير" قريب (5.00)

  5. رابطة استقلالية ترمي مشروع قانون المالية بمخالفة توجيهات الملك (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | الأحمدي على أعتاب مغادرة اتحاد جدة السعودي

الأحمدي على أعتاب مغادرة اتحاد جدة السعودي

الأحمدي على أعتاب مغادرة اتحاد جدة السعودي
أوعنا بلعيد
الخميس 21 نونبر 2019 - 11:42

يقضي المغربي كريم الأحمدي أسابيعه الأخيرة رفقة فريق اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، إذ أوشك عقده على الانتهاء دون أن تتقدم إدارة ناديه بأي مقترح يخص تمديده من أجل استمراره مع المجموعة.

وحسب مصدر هسبريس فسيدخل الأحمدي الفترة الحرة من عقده الحالي مع نادي الاتحاد بعد حوالي شهر واحد من الآن، إذ يحق لنجم الأسود السابق التفاوض مع أي نادي والتوقيع له دون الرجوع إلى إدارة العميد.

ويرتقب أن يغادر اللاعب سالف الذكر خلال الانتقالات المقبلة، لاسيما أن المدرب الهولندي هنيك تين كات لم يقدم أي مقترح للإدارة في ما يتعلق بتمديد فترة بقائه، نظرا لرغبته في التعاقد مع أسماء جديدة.

وينتظر الأحمدي ما ستكشف عنه الأيام القليلة المقبلة رفقة ناديه الحالي رغم كون خروجه الأقرب في الوقت الراهن، بينما سيتم الاحتفاظ بخدمات مواطنه مروان داكوستا، لشغل مركزه في الخط الخلفي.

على صعيد متصل، قررت إدارة نادي اتحاد جدة قيد البرازيلي مارسيلو جروهي في قائمة الفريق، خلال يناير المقبل، ليكون بديلا للتشيلي لويس خيمنيز، الذي تم فسخ عقده تزامنا مع إقصاء المجموعة من دوري أبطال أسيا.

وأوصى المدرب الهولندي بتسجيل الحارس البرازيلي، الذي يخضع حاليا لتداريب بدنية مكثفة، بغية الرفع من لياقته البدنية، بعدما غاب عن المباريات الرسمية لفترة طويلة، بينما تم فتح قنوات الاتصال مع عدد من المحترفين الأجانب للتعاقد رسميا معهم خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

يذكر أن كريم الأحمدي كان قد انضم إلى فريق اتحاد جدة صيف 2018، بموجب عقد يمتد لموسمين إلى غاية يونيو المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.