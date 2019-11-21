كأس محمد السادس .. "ديربي" الوداد والرجاء على صفيح ساخن

عمر شليح من الدار البيضاء*

لا حديث في الشارع البيضاوي هذه الأيام إلا عن مباراة إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، التي ستجمع يوم السبت المقبل بالمركب الرياضي محمد الخامس بين قطبي كرة القدم المغربية الرجاء والوداد، في "ديربي" عربي قوي سيجرى على صفيح ساخن في الميدان وعلى المدرجات، مما سيضمن فرجة أكيدة سيستمتع بها الجمهور الرياضي في الوطن العربي من المحيط إلى الخليج.

ويجمع المتتبعون الرياضيون على أن لقاء الإياب سيتميز بالكثير من الإثارة والتشويق، ذلك أن نتيجته النهائية ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات، لكون لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل الايجابي (1-1) يعطي تفوقا نسبيا للوداد باعتبار الهدف المسجل خارج الميدان، مما سيجبر فريق الرجاء على الاندفاع نحو شباك الخصم من أجل التهديف، في حين سيكون الوداد مدعوا للحفاظ على تفوقه النسبي إما بالحفاظ على نظافة شباكه أو تحقيق الفوز بأية نتيجة.

ويدخل فريق القلعة الخضراء هذه المواجهة الحاسمة في ظل متغيرات تقنية هامة شملت على الخصوص الاستغناء على خدمات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون جراء توالي النتائج السلبية، وتعويضه بابن الفريق الإطار التقني المغربي جمال السلامي، الذي سيدخل تحديا كبيرا يتمثل في إرجاع الفريق إلى سكة الانتصارات، التي ستكون أولى حلقاتها التأهل إلى دور الربع من بوابة الغريم التقليدي الوداد.

واستعدادا للمواجهة الحارقة، فضل السلامي رفقة طاقمه المساعد، المكون من يوسف السفري وهشام أبو شروان، الدخول بالمجموعة الرجاوية في معسكر تدريبي مغلق ببوزنيقة، ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية السبت المقبل، موعد المباراة، علما أن هذه الاستعدادات ستشهد غياب كل من عمر بوطيب وعمر العرجون، بسبب الإصابة وعبد الإله حافيظي جراء فقدانه للتنافسية.

في حين فضل فريق الوداد التنقل إلى مراكش لخوض معسكره الإعدادي بعيدا عن الضغوطات، حيث أجرى مقابلة ودية مع فريق برميدس المصري انتهت بالتعادل السلبي، وشكلت مناسبة أمام مدرب الوداد الصربي، زوران مانولوفيتش، لإقحام مجموعة من اللاعبين الاحتياطين الذين يمكن أن يزج بهم في هذه المباراة الحاسمة في ظل افتقاد القلعة الحمراء لخدمات مجموعة من اللاعبين الرسميين، في مقدمتهم رجل الوسط صلاح الدين السعيدي، والمهاجم أيمن الحسوني، بداعي الإصابة، علاوة على المدافع الأيمن عبد اللطيف نصير ومتوسط الميدان يحيى جبران، بسبب العقوبة الانضباطية للاتحاد العربي .

في المقابل، ينتظر أن يستعيد زوران مانولوفيتش خدمات ثلاثة لاعبين من العيار الثقيل، بعد عودتهم لاستئناف تداريبهم بشكل عاد علما أنهم غابوا في وقت سابق بسبب الإصابة، ويتعلق الأمر بكل من رجل الوسط المتألق وليد الكرتي والجناحين بديع أووك، وإسماعيل الحداد.

وفي انتظار إياب حارق يعد الجميع بالقوة والندية والإثارة، ينتظر المتتبعون بشوق معاينة فصل جديد من فصول التنافس الأبدي بين جماهير الغريمين البيضاويين، حيث ستكون مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس، أو ملعب الرعب، مسرحا لعرض آخر إبداعات مجموعات الالتراس، التي خطفت الأنظار خلال لقاء الذهاب وجعلت المتتبعين العرب في حيرة من أمرهم أمام جمالية الصورة وروعة الإبداع الجماعي، بل وسافرت بهم إلى عوالم التشجيع الاحتفالي الاستثنائي التي لا يمكن مشاهدتها إلا في ملاعب البونبونيرا في الأرجنتين وماراكانا في البرزايل والسان سيرو في إيطاليا .

ومع انطلاق العد العكسي للموعد الحاسم، شرعت مجموعات الاتراس في تعبئة الأنصار وإعداد التيفوهات واللوحات التشكيلية وما يرافق ذلك من أغان حماسية غالبا ما تضفي جمالية على الديربي، الذي يعد بشهادة المراقبين من أقوى الديربيات العالمية، وأكثرها متابعة، وهو ما شكل فرصة أمام الاتحاد العربي لكرة القدم للترويج بشكل أكبر للمسابقة التي يشرف على تنظيمها.

والواقع أن هذا التنافس الشريف منقطع النظير عربيا وإفريقيا بين جماهير القلعتين الخضراء والحمراء أضفى قيمة استثنائية على الدريبي البيضاوي في حلته العربية، ذلك أن أجواءه الحماسية والدافئة عكست بما لا يدع مجالا للشك أن جماهير الفريقين كانت وما تزال وستبقى علامة مسجلة على الصعيد العالمي، وهو ما ستعمل مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية مجددا على رصده من خلال تغطية استثنائية ستوظف فيها إمكانيات تكنولوجية ضخمة غير مسبوقة، لتعكس كل هذه القيمة وكل هذا التميز الذي يجعل من المملكة المغربية بالفعل بلدا استثنائيا .

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العربي لكرة القدم عين مؤخرا طاقم تحكيم لإدارة هذا اللقاء يتكون من حكم الوسط محمود البنا، ومواطنيه تحسين أبو السادات كمساعد أول، وأحمد حسام كمساعد ثان، إلى جانب الحكم الرابع أمين عمر.