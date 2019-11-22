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كُتّاب وآراء
مصير أزارو مع الأهلي المصري بيد 4 لاعبين جدد
ينتظر الدولي المغربي وليد أزارو مستقبل غامض مع فريقه الأهلي المصري، بعدما أقدمت إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق على ترشيح أربعة مهاجمين للمدرب رينيه فايلر، بغية المفاضلة بينهم قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وحسب مصدر مسؤول بفريق الأهلي، فإن هناك رغبة لتدعيم الخط الأمامي خلال الفترة المقبلة، فوضعت الإدارة سالفة الذكر هذه الأسماء الأربعة بين يدي الطاقم التقني.
وأوضح المصدر نفسه أن التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد مرهون ببيع أحد لاعبي الفريق، سواء المغربي وليد أزارو أو الأنغولي جيرالدو دا كوستا، مشيرا إلى أن فرص خروج الأخير تبقى الأقوى.
ولم تحسم إدارة التعاقدات للأحمر المصري في أي صفقة جديدة في ما يتعلق باللاعبين الأجانب، إذ تنتظر رأي المدرب فايلر والاسم الذي سيستقر على اختياره لتعزيز هجومه، بالإضافة إلى حسمه هوية المهاجم الراحل بين أزارو وزميله جيرالدو.
ويرغب العملاق المصري في تقوية خطه الهجومي في الانتقالات الشتوية المقبلة، عقب نزول مستوى المهاجم السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي ومعاناة مروان محسن من الإصابة، بالإضافة إلى تذبذب مستوى صلاح محسن منذ بداية الموسم الحالي.