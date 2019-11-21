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الرئيسية | رياضة | رسميا.. امحمد فاخر مدربا للحسنية إلى 2022

رسميا.. امحمد فاخر مدربا للحسنية إلى 2022

رسميا.. امحمد فاخر مدربا للحسنية إلى 2022
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الخميس 21 نونبر 2019 - 16:34

سَيقود الإطار الوطني امحمد فاخر السفينة التقنية لفريق حسنية أكادير لكرة القدم، بعقد يمتد لموسمين كرويين ونصف الموسم، خلفا للمدرب الأرجنتيني ميغيل غاموندي، الذي تمت إقالته.

ووقَّع فاخر عقده الجديد مع الفريق "السوسي" يوم أمس الأربعاء، بعد أربع ساعات فقط من إقالة ميغيل غاموندي، بعد أن كانت اتصالات متواصلة منذ مدة بينه وبين مسؤولي الحسنية.

وأعلنت إدارة الحسنية، اليوم الخميس، عن التعاقد رسميا مع امحمد فاخر خلفا لميغيل غاموندي.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - رجاوي الخميس 21 نونبر 2019 - 16:52
المدرب الوحيد الذي تنكر لفريقه الاصلي ..مايهمه هو جمع المال فقط..سبب حصوله على بعض الالقاب هو انه كان يفرض على الفرق التي يشرف عليها انتداب احسن الاعبين في البطولة ..حتى يكون فريق شبه منتخب..اعتقد ان الحسنية ليس لها من الامكانيات المالية لجلب احسن اللاعبين..ستعاني من خطته العقيمة التي تعتمد على الصرامة الدفاعية..انتهى زمن سي فاخر...
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24
2 - وجدي الخميس 21 نونبر 2019 - 17:05
أتمنى للمدرب فاخر حظ موفق مع الحسنية.شهادة لله في حق الجمهور السوسي. جمهور راقي حضاري بالرغم من هزيمته بوجدة لم يخرب ولم يسب أحدا ولم يؤدي .لم أرى في حياتي جمهورا كسواسة. أتوا الى وجدة يوم قبل المباراة وامضوا ليلة اللقاء متجولين في كل أرجاء المدينة ولم يفعلوا أي شيء مخالف للقانون. عكس بعض الجماهير المعروفة لدى الكل
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3 - اجديك الخميس 21 نونبر 2019 - 17:07
ليس لي اي تحفض علي تعيين السيد فاخر، لكن مسؤولي حسنية اكادير ارتكبوا خطأ فادحا بابتعادهم عن مدربهم غاموندي....
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1
4 - افاوزور الخميس 21 نونبر 2019 - 17:08
رغم القرار الخاطي الدي اتخدوهو مسول الحسنية في اقلاة المدرب
نتمنى التوفيق لمحمد فاخر وان يكون خير خلف لخير سلف
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5 - الحسنية و الوحش الخميس 21 نونبر 2019 - 17:21
أتذكر انه حين فاز بأحد اللقبين مع الحسنية، بعدما جاء ومعه نصف فريق النهضة السطاتية ، الح على منحة اللقب، لكن الرئيس المقتدر والمتمرس ابو القاسم،اجابه بإن منحتك ذهبت في التعاقدات و شراء بعض المقابلات وربما الحكام.... هذا القصة بشهادة من كان عاصر الفترة (اعضاء المكتب والجمهور)
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6 - رشيد من نيوجرسي الخميس 21 نونبر 2019 - 17:27
لا اعرف ماهي القاب فاخر كلاعب في الرجاء فقط اعرف انه هو مصمم الانسحاب المشهور الذي مزال جمهور الوداد ينتضر إكمال المباراة. لكنه كمدرب اظنه مدرب محنك له القاب مع عدة فرق
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7 - طنجاوي الخميس 21 نونبر 2019 - 17:44
ظاهرة تغيير المدربين سواء عندنا او في اوروبا فبعض الاحيان يكون العناق وحفلات واستجوابات عندما يحصل الفريق على نتيجة مهمة او لقب وعندما يخفق في مبارة وخصوصا ادا كان نهائي يقال من منصبه
فبالمقارنة باروبا لهم جميع الامكانيات المادية والاعبين والاطر التي تساعد المدرب وكل واحد له اختصاصه
فحتى ان اقالوا المدرب تكون لهم حجة انهم موفرين للمسؤول الاول المدرب صاحب الخطة جميع الامكانيات لاعبين من المستوى العالي الارخص فيهم يساوي 70 مليار من السنتيمات
اما نحن ففرقنا تعاني من ازمات عدة منها بالخصوص الامكانيات المادية والاجر للاعبين ونرى احيانا حتى الفرصة لا تعطى للمدرب عليه ان يبدا بالانتصارات والالقاب وهو لم يعرف الاعبين وقدرتهم
فعالم كرة القدم اليوم اصبحت تجارة مربحة للفرق الغنية كما انها تطورت بشكل كبير واستعمل فيها جميع التقنيات الالكترونية واصبح الاعب مثل الروبو كم من مرة لمس وضيع الكرة وكم من كيلومتر جرى ووووووووو
وفي الاخير la fifa زادوا VAR حتى بدانا نرى ليس هنالك فرق قوية وفرق ضعيفة اصبح المستوى واحد تقريبا والفرق في الاسماء
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