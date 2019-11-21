رسميا.. امحمد فاخر مدربا للحسنية إلى 2022

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

سَيقود الإطار الوطني امحمد فاخر السفينة التقنية لفريق حسنية أكادير لكرة القدم، بعقد يمتد لموسمين كرويين ونصف الموسم، خلفا للمدرب الأرجنتيني ميغيل غاموندي، الذي تمت إقالته.

ووقَّع فاخر عقده الجديد مع الفريق "السوسي" يوم أمس الأربعاء، بعد أربع ساعات فقط من إقالة ميغيل غاموندي، بعد أن كانت اتصالات متواصلة منذ مدة بينه وبين مسؤولي الحسنية.

وأعلنت إدارة الحسنية، اليوم الخميس، عن التعاقد رسميا مع امحمد فاخر خلفا لميغيل غاموندي.

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