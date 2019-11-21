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كُتّاب وآراء
رسميا.. امحمد فاخر مدربا للحسنية إلى 2022
سَيقود الإطار الوطني امحمد فاخر السفينة التقنية لفريق حسنية أكادير لكرة القدم، بعقد يمتد لموسمين كرويين ونصف الموسم، خلفا للمدرب الأرجنتيني ميغيل غاموندي، الذي تمت إقالته.
ووقَّع فاخر عقده الجديد مع الفريق "السوسي" يوم أمس الأربعاء، بعد أربع ساعات فقط من إقالة ميغيل غاموندي، بعد أن كانت اتصالات متواصلة منذ مدة بينه وبين مسؤولي الحسنية.
وأعلنت إدارة الحسنية، اليوم الخميس، عن التعاقد رسميا مع امحمد فاخر خلفا لميغيل غاموندي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
نتمنى التوفيق لمحمد فاخر وان يكون خير خلف لخير سلف
فبالمقارنة باروبا لهم جميع الامكانيات المادية والاعبين والاطر التي تساعد المدرب وكل واحد له اختصاصه
فحتى ان اقالوا المدرب تكون لهم حجة انهم موفرين للمسؤول الاول المدرب صاحب الخطة جميع الامكانيات لاعبين من المستوى العالي الارخص فيهم يساوي 70 مليار من السنتيمات
اما نحن ففرقنا تعاني من ازمات عدة منها بالخصوص الامكانيات المادية والاجر للاعبين ونرى احيانا حتى الفرصة لا تعطى للمدرب عليه ان يبدا بالانتصارات والالقاب وهو لم يعرف الاعبين وقدرتهم
فعالم كرة القدم اليوم اصبحت تجارة مربحة للفرق الغنية كما انها تطورت بشكل كبير واستعمل فيها جميع التقنيات الالكترونية واصبح الاعب مثل الروبو كم من مرة لمس وضيع الكرة وكم من كيلومتر جرى ووووووووو
وفي الاخير la fifa زادوا VAR حتى بدانا نرى ليس هنالك فرق قوية وفرق ضعيفة اصبح المستوى واحد تقريبا والفرق في الاسماء