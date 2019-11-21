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الرئيسية | رياضة | رئيس الوداد البيضاوي يتبرأ من مشاكل "تذاكِر الديربي"

رئيس الوداد البيضاوي يتبرأ من مشاكل "تذاكِر الديربي"

رئيس الوداد البيضاوي يتبرأ من مشاكل "تذاكِر الديربي"
هسبورت - آمال لكعيدا
الخميس 21 نونبر 2019 - 20:39

تَبرّأ سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد الرياضي، من شركة "payevent" المكلفة ببيع تذاكر الديربي، عن إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وهي الشركة نفسها التي كانت قد تكفلت بمهمة بيع بطائق اشتراك الفريق "الأحمر" للموسم الرياضي الجاري.

وقال الناصيري، في تصريح خص به "هسبورت" بخصوص المشاكل التي تصادف جماهير الوداد والرجاء الرياضيين في اقتناء التذاكر، إنه لا علاقة له بالشركة المذكورة، وأن التنسيق يجري بين هذه الأخيرة وبين شركة "كازا إيفنت".

وأضاف المتحدث نفسه "من واجه مشاكل في حصوله على التذكرة لم يقم بالعملية بطريقة صحيحة ربما، وعددهم قليل.. أما من أدى ثمن التذكرة فقد توصل بها من أجل طباعتها".

وعن الشكايات التي توصلت بها "هسبورت" بخصوص أنصار أدوا ثمن التذكرة عبر الموقع دون أن يَتوصلوا بها، علما أن المبلغ تم اقتطاعه من رصيدهم البنكي، قال الناصيري "هذا مستحيل، الادعاءات يجب أن يتقبلها العقل والمنطق.."، مضيفا بخصوص أن الشكايات متعددة "يكفي أن يشتكي مناصر واحد من هذا الأمر ليتبعه آخرون ويشتكوا من الأمر نفسه رغم توفرهم على تذكرة وعدم مواجهتهم أية مشاكل".

وعند استفساره عن مدى استعداد إدارة النادي للدفاع عن الجماهير المتضررة، خصوصاً في ظل غياب مخاطب للشركة المعنية بالبيع، قال: "دفاعنا عن الجمهور تم بطرحنا التذاكر عبر الأنترنيت.. على الجماهير أن تتأقلم.. هذا علم جديد.. يجب التأقلم معه..".

وتفاقَمت المشاكل التي تصادف جماهير الوداد والرجاء البيضاويين في اقتناء تذاكر مباراة الديربي، من موقع "payevent"، بين من لم يوفق في الأصل من ولوج الموقع، أو التسجيل فيه، وبين شهادات من أنصار تؤكد أداءهم ثمن التذكرة واتباعهم جميع الخطوات دون تمكينهم من التذكرة، رغم أنه تم اقتطاع ثمن التذكرة من رصيدهم البنكي.

وأشار سعيد الناصيري إلى أن الشركة المذكورة تتمتع بالكفاءة المطلوبة لتدبير بيع تذاكر الديربي، وأن المشكل الحاصل في الموقع راجع لكثرة الطلب ومحدودية العرض.

وحاولت "هسبورت" التواصل مع المدير العام لشركة "payevent" إلا أنه لم يستجب رغم توصله برسالة تتضمن موضوع الاتصال، فيما رقم الشركة الثابت خارج الخدمة، وغير متاح في قسم معلومات "الموقع".

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