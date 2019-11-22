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كُتّاب وآراء
مزراوي يطمئن الجمهور بشأن إصابَته أمام بوروندي
طَمْأَنَ الدولي المغربي نصير مزراوي، أنصار "أسود الأطلس" وأياكس أمستردام الهولندي، عقب الإصابة التي ألمت به أمام منتخب بوروندي، وأجبرته على مغادرة أرضية الملعب يوم الثلاثاء الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2021 بالكاميرون.
وقال المدافع المغربي المتألق إن الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل أمام منتخب بوروندي، ليست بالخطيرة ولن تحول دون مشاركته في المباراة المقبلة لناديه الهولندي في مسابقة دوري الأبطال الأوروبية.
وكَشف الظهير الأيمن لـ"الأسود" والبالغ من العمر 21 عاما، عن جديد إصابته، أثناء حديثه لموقع "فوتبال بروميير" الهولندي، بعدما صرح قائلا: "الإصابة التي أشكو منها ليست سيئة، وأنتظر العودة للمشاركة مع رفاقي أمام ليل الفرنسي في دوري الأبطال".
ويُعد كابوس الإصابات المنافس الحقيقي لمزراوي على حجز مركزه الأساسي في خطط الهولندي إيريك تين هاغ، بعدما حرمته لعنة الإصابة من خوض عدة مباريات وهو ما استغله زميله الأمريكي جوفينهو ديست، ليلعب بعض اللقاءات لاعبا أساسيا لعدم جاهزية النجم المغربي بشكل كامل.
يُذكر أن متصدر الدوري الهولندي أياكس سيستقبل على أرضية ملعب يوهان كرويف أرينا، ضيفه هيراكليس الميلو، بعد غد السبت، برسم الجولة 14 من الإيردفيزي، على أن يشد الرحال إلى فرنسا لملاقاة ممثلها نادي ليل، يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الخامسة عن المجموعة الثامنة بدوري الأبطال الأوروبية.