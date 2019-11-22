24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3308:0313:1816:0118:2519:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. دراسة: سكان "المدن الخضراء" يعيشون بعمر أطول (5.00)

  2. كأس محمد السادس .. "ديربي" الوداد والرجاء على صفيح ساخن (5.00)

  3. حقوقيون ومسؤولون يستعرضون التجربة المغربية في الحكامة الأمنية (5.00)

  4. مشاريع تنموية ترى النور في جماعات بإقليم ورزازات (5.00)

  5. "أونسا" تُحسس محلات البيع بالجملة بسلامة تسويق منتجات غذائية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مزراوي يطمئن الجمهور بشأن إصابَته أمام بوروندي

مزراوي يطمئن الجمهور بشأن إصابَته أمام بوروندي

مزراوي يطمئن الجمهور بشأن إصابَته أمام بوروندي
أوعنا بلعيد
الجمعة 22 نونبر 2019 - 11:42

طَمْأَنَ الدولي المغربي نصير مزراوي، أنصار "أسود الأطلس" وأياكس أمستردام الهولندي، عقب الإصابة التي ألمت به أمام منتخب بوروندي، وأجبرته على مغادرة أرضية الملعب يوم الثلاثاء الماضي، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس إفريقيا 2021 بالكاميرون.

وقال المدافع المغربي المتألق إن الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل أمام منتخب بوروندي، ليست بالخطيرة ولن تحول دون مشاركته في المباراة المقبلة لناديه الهولندي في مسابقة دوري الأبطال الأوروبية.

وكَشف الظهير الأيمن لـ"الأسود" والبالغ من العمر 21 عاما، عن جديد إصابته، أثناء حديثه لموقع "فوتبال بروميير" الهولندي، بعدما صرح قائلا: "الإصابة التي أشكو منها ليست سيئة، وأنتظر العودة للمشاركة مع رفاقي أمام ليل الفرنسي في دوري الأبطال".

ويُعد كابوس الإصابات المنافس الحقيقي لمزراوي على حجز مركزه الأساسي في خطط الهولندي إيريك تين هاغ، بعدما حرمته لعنة الإصابة من خوض عدة مباريات وهو ما استغله زميله الأمريكي جوفينهو ديست، ليلعب بعض اللقاءات لاعبا أساسيا لعدم جاهزية النجم المغربي بشكل كامل.

يُذكر أن متصدر الدوري الهولندي أياكس سيستقبل على أرضية ملعب يوهان كرويف أرينا، ضيفه هيراكليس الميلو، بعد غد السبت، برسم الجولة 14 من الإيردفيزي، على أن يشد الرحال إلى فرنسا لملاقاة ممثلها نادي ليل، يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الخامسة عن المجموعة الثامنة بدوري الأبطال الأوروبية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.