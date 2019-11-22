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الرئيسية | رياضة | عموتة يكشف احتراف لاعبين محليين قبل "الشان"‬

عموتة يكشف احتراف لاعبين محليين قبل "الشان"‬

عموتة يكشف احتراف لاعبين محليين قبل "الشان"‬
أوعنا بلعيد
الجمعة 22 نونبر 2019 - 10:35

يعتقد الإطار الوطني الحسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي، أن بعض اللاعبين المتميزين في الدوري المغربي الاحترافي سيخرجون خلال الانتقالات الشتوية المقبلة لخوض تجارب احترافية جديدة، ما سيحرم المجموعة من خدماتهم خلال نهائيات كأس إفريقيا للمحليين "الشان".

ويتوقع المسؤول الأول عن المنتخب الوطني المحلي أن التركيبة البشرية التي يتوفر عليها حاليا سيغادرها بعض اللاعبين بغية الاحتراف؛ ويأتي على رأسهم نجما الوداد الرياضي إسماعيل الحداد ووليد الكرتي.

كما أكد مصدر هسبريس أن المهاجم أيوب الكعبي سيستمر رفقة الوداد الرياضي، ليكون بذلك متاحا للاعتماد على خدماته خلال نهائيات كأس إفريقيا للمحليين، في وقت كان يرجح أن يعود إلى فريقه هيبي الصيني بعد نهاية فترة إعارته خلال المركاتو الشتوي المقبل.

ويرى عموتة أن من الصعب الاعتماد على الأسماء سالفة الذكر خلال "الشان" المقبل، نظرا للعروض التي سيتوصلون بها من الأندية الخارجية التي ترغب في الاستفادة من خدماتهم، وبالتالي غيابهم عن هذه التظاهرة القارية التي يحمل المغرب لقبها في آخر نسخة.

ويعي المدرب سالف الذكر ما ينتظره، كما وضع في عين الاعتبار كل هذه الأمور، وبغية تفادي تأثيرها على تركيبة الأسود البشرية اعتمد على مجموعة غنية وقائمة موسعة لتعويض الأسماء الأساسية حاليا، والتي يرتقب أن تخرج في الانتقالات الشتوية المقبلة لخوض تجربة جديدة بعيدا عن الملاعب المغربية.

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