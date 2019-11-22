24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:33
|08:03
|13:18
|16:01
|18:25
|19:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تجار بني ملال ينددون بـ"احتلال" شوارع المدينة
- بحث وطني يسجل ضعف استفادة مقاولات المغرب من "التبادل الحر"
- مقاولات المملكة تشكو المراجعات الضريبيّة والاحتكار وغياب الشفافية
- الأنشطة الموازية المعتدلة تدعم التوازن الصحي والنفسي للأطفال
- أغاني "الراب" بالمغرب .. الاحتجاج الاجتماعي والاحتواء السياسي
كأس محمد السادس .. "ديربي" الوداد والرجاء على صفيح ساخن (5.00)
حقوقيون ومسؤولون يستعرضون التجربة المغربية في الحكامة الأمنية (5.00)
"أونسا" تُحسس محلات البيع بالجملة بسلامة تسويق منتجات غذائية (5.00)
- القوات المسلحة تقتني 36 هيلوكوبتر "أباتشي" بقيمة 4,25 مليار دولار - (96)
- عبيابة يتوعد: "الإساءة لا تتقادم".. وقريبا ضبط النشر على "فيسبوك" - (53)
- هذه تفاصيل الخطة الحكومية "الموءودة" لتسقيف أسعار المحروقات - (48)
- متهمة رئيسية تكشف دوافع بحث إسرائيليين عن الجنسية المغربية - (40)
- فارس يوصي القضاة بالحفاظ على "نظافة البذلة" من "وسخ النصابين" - (35)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عموتة يكشف احتراف لاعبين محليين قبل "الشان"
يعتقد الإطار الوطني الحسين عموتة، مدرب المنتخب المحلي، أن بعض اللاعبين المتميزين في الدوري المغربي الاحترافي سيخرجون خلال الانتقالات الشتوية المقبلة لخوض تجارب احترافية جديدة، ما سيحرم المجموعة من خدماتهم خلال نهائيات كأس إفريقيا للمحليين "الشان".
ويتوقع المسؤول الأول عن المنتخب الوطني المحلي أن التركيبة البشرية التي يتوفر عليها حاليا سيغادرها بعض اللاعبين بغية الاحتراف؛ ويأتي على رأسهم نجما الوداد الرياضي إسماعيل الحداد ووليد الكرتي.
كما أكد مصدر هسبريس أن المهاجم أيوب الكعبي سيستمر رفقة الوداد الرياضي، ليكون بذلك متاحا للاعتماد على خدماته خلال نهائيات كأس إفريقيا للمحليين، في وقت كان يرجح أن يعود إلى فريقه هيبي الصيني بعد نهاية فترة إعارته خلال المركاتو الشتوي المقبل.
ويرى عموتة أن من الصعب الاعتماد على الأسماء سالفة الذكر خلال "الشان" المقبل، نظرا للعروض التي سيتوصلون بها من الأندية الخارجية التي ترغب في الاستفادة من خدماتهم، وبالتالي غيابهم عن هذه التظاهرة القارية التي يحمل المغرب لقبها في آخر نسخة.
ويعي المدرب سالف الذكر ما ينتظره، كما وضع في عين الاعتبار كل هذه الأمور، وبغية تفادي تأثيرها على تركيبة الأسود البشرية اعتمد على مجموعة غنية وقائمة موسعة لتعويض الأسماء الأساسية حاليا، والتي يرتقب أن تخرج في الانتقالات الشتوية المقبلة لخوض تجربة جديدة بعيدا عن الملاعب المغربية.