كثرة الغيابات تؤرق مدرب الوداد في "ديربي العرب"

هسبورت - حمزة اشتيوي (صورة منير امحيمدات)

يجد الصربي زوران مانولوفيتش، مدرب فريق الوداد الرياضي لكرة القدم، نفسه في موقف صعب، وهو يواجه فريق الرجاء الرياضي، غدا، لحساب إياب دور الـ16 من منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال، وذلك بالنظر للغيابات المؤثرة داخل الفريق "الأحمر"، خصوصا في وسط ميدان الفريق.

ويغيب عن الوداد الرياضي، خلال هذه المباراة، كل من صلاح الدين السعيدي ووليد الكرتي بسبب الإصابة، بالإضافة إلى يحيى جبران للإيقاف، وهو الأمر الذي سيجعل مدرب الوداد يبحث عن البديل المناسب، لاسيما وأن اللاعبين الثلاثة يشغلون مركز وسط الميدان.

وقد يتجه زروان إلى اللعب بورقة الظهير الأيسر بدر كادارين باعتماده في وسط الميدان الدفاعي إلى جانب العميد ابراهيم النقاش، أو اللعب بأنس الأصباحي والنقاش في هذا المركز من أجل التأمين الدفاعي.

فيما تبقى هناك إمكانية أخرى واردة، وهي مشاركة كل من كادارين والأصباحي في مركز وسط الميدان الدفاعي، إلى جانب النقاش، مع لعب أحدهما بحس هجومي، عند التحول من الدفاع إلى الهجوم، من أجل إعطاء الزيادة العددية اللازمة في نصف ملعب الفريق "الأخضر"، في حالة الهجوم.

وسيغيب كذلك عن الفريق "الأحمر"، مدافعه الأيمن عبد اللطيف نصير، بسبب الإيقاف، وذلك بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة، خلال مباراة إياب الدور الماضي أمام فريق المريخ السوداني.

وتبقى الجماهير "الحمراء" في انتظار الطريقة والتوزيع التكتيكي، الذي سيلعب به زوران أمام فريق الرجاء، من أجل تعويض الغيابات الوازنة خاصة في خط الوسط، بالإضافة إلى الأسماء التي سيمنحها الفرصة لتعويض هذه الغيابات، من أجل أن يكون الوداد في الموعد خلال هذا "الديربي" المصيري، ضمن مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

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