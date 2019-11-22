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الرئيسية | رياضة | السلامي: أحترم الوداد .. وأتمنى إسعاد "الرجاويين"

السلامي: أحترم الوداد .. وأتمنى إسعاد "الرجاويين"

السلامي: أحترم الوداد .. وأتمنى إسعاد "الرجاويين"
هسبورت - آمال لكعيدا*
الجمعة 22 نونبر 2019 - 22:01

وصف جمال سلامي، مدرب الرجاء الرياضي، ظروف الاستعدادات التي قام بها مع المجموعة، قبل مباراة الديربي، عن إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بالخاصة، لتزامنها مع فترة التوقف الدولية، ولظروف التحاقه بالنادي.

وقال سلامي، في الندوة الصحافية التي عقدها قبل قليل، بأحد فنادق الدار البيضاء، إن العمل كان استثنائيا بالتحاق اللاعبين الدوليين، الذين كانت لهم التزامات مع المنتخبين الأول والمحلي، مردفا "حاولنا التركيز أكثر من خلال معسكر مغلق ليومين ببوزنيقة".

وأضاف "اشتغلنا على أشياء قليلة، لأن الوقت لم يكن كافيا.. نتمنى أن نتأهل وأحقق الانطلاقة الصحيحة مع الفريق قبل مباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا".

وأكد المتحدث نفسه، أن معنويات اللاعبين مرتفعة وأن المجموعة محفزة، فيما تحفظ عن كشف اختياراته التقنية، مؤكدا أن اختياراته النهائية لن تحسم إلا غدا، وأن اللقاء سيكون مفتوحا على كل السيناريوهات.

وعن مباراة الغد أمام الوداد الرياضي، قال سلامي إن مباريات الديربي معروفة باحتكامها لتفاصيل صغيرة، مردفا "نحترم الوداد كثيرا بكل مكوناته.. الغيابات في الوداد ربما لن تكون مؤثرة.. التركيز هو الأهم لحسم الفوز...".

وعبر سلامي عن أمنيته بإسعاد الجمهور "الرجاوي" غدا، بتحقيق التأهل، كما أسعد الأنصار بتنصيبه مدربا جديدا للفريق، خلفا للفرنسي، باتريس كارتيرون.

وأوضح المتحدث ذاته أن عبد الإله الحافظي صار جاهزا بنسبة %70 عقب عودته من الإصابة التي غيبته طويلا، مشيرا إلى أن برنامجا تأهيليا خاصا ينتظر اللاعب على أن يحدد الطاقم التقني الكيفية والموعد المناسبين لدخوله أجواء المباريات من جديد.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - رجاوي حقيقي الجمعة 22 نونبر 2019 - 22:15
يا ربي تكمل هاد الفرحة وتربح الخضرا العالمية سلامي برجولة يا عبد السلام فرح وليدات الرجاء ♡.
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2 - ديما الحمرة الجمعة 22 نونبر 2019 - 22:25
الوداد لديها امتياز المبارة ذهاب والضغط سيكون عند الغريم ..تكتيك فريق الأحمر غدا سيكون واضح وهو لبلوك متقدم وانتظار الأخطاء من دفاع او من احد محولين الكرة من دفاع الهجوم مثل الوردي واستغلال الهجمات مضادة بسرعة الحداد ومترجي .. ولكن ان سبقت الرجاء للتهديف سيكون انهيار لفريق الوداد لأن غيابات الوسط الميدان سيكون له تأثير في صناعة الهجمات ... اتمنى ان تسود روح الرياضية ف المقابلة و الأفضل في المبارة يستحق الفوز ..
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