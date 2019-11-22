السلامي: أحترم الوداد .. وأتمنى إسعاد "الرجاويين"

هسبورت - آمال لكعيدا*

وصف جمال سلامي، مدرب الرجاء الرياضي، ظروف الاستعدادات التي قام بها مع المجموعة، قبل مباراة الديربي، عن إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بالخاصة، لتزامنها مع فترة التوقف الدولية، ولظروف التحاقه بالنادي.

وقال سلامي، في الندوة الصحافية التي عقدها قبل قليل، بأحد فنادق الدار البيضاء، إن العمل كان استثنائيا بالتحاق اللاعبين الدوليين، الذين كانت لهم التزامات مع المنتخبين الأول والمحلي، مردفا "حاولنا التركيز أكثر من خلال معسكر مغلق ليومين ببوزنيقة".

وأضاف "اشتغلنا على أشياء قليلة، لأن الوقت لم يكن كافيا.. نتمنى أن نتأهل وأحقق الانطلاقة الصحيحة مع الفريق قبل مباراة الترجي في دوري أبطال إفريقيا".

وأكد المتحدث نفسه، أن معنويات اللاعبين مرتفعة وأن المجموعة محفزة، فيما تحفظ عن كشف اختياراته التقنية، مؤكدا أن اختياراته النهائية لن تحسم إلا غدا، وأن اللقاء سيكون مفتوحا على كل السيناريوهات.

وعن مباراة الغد أمام الوداد الرياضي، قال سلامي إن مباريات الديربي معروفة باحتكامها لتفاصيل صغيرة، مردفا "نحترم الوداد كثيرا بكل مكوناته.. الغيابات في الوداد ربما لن تكون مؤثرة.. التركيز هو الأهم لحسم الفوز...".

وعبر سلامي عن أمنيته بإسعاد الجمهور "الرجاوي" غدا، بتحقيق التأهل، كما أسعد الأنصار بتنصيبه مدربا جديدا للفريق، خلفا للفرنسي، باتريس كارتيرون.

وأوضح المتحدث ذاته أن عبد الإله الحافظي صار جاهزا بنسبة %70 عقب عودته من الإصابة التي غيبته طويلا، مشيرا إلى أن برنامجا تأهيليا خاصا ينتظر اللاعب على أن يحدد الطاقم التقني الكيفية والموعد المناسبين لدخوله أجواء المباريات من جديد.

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