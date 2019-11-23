جماهير الحسنية تعود للشارع رفضا لإقالة "غاموندي"

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

قررت جماهير فريق حسنية أكادير لكرة القدم، العودة مجددا للاحتجاج على قرار إقالة المدرب الأرجنتيني ميغيل غاموندي، وذلك اليوم السبت، أمام مقر الفريق على الساعة الرابعة عصرا.

ورفضت جماهير الحسنية قرار مسؤولي الفريق بإقالة ميغيل غاموندي، وكذا التعاقد مع امحمد فاخر، حيث تهدد بالتصعيد وبتنظيم خطوات احتجاجية أخرى في قادم الأيام.

ويعيش الفريق "السوسي" على وقع غليان كبير هذا الأسبوع، حيث نظم الأنصار وقفة احتجاجية أول أمس الخميس، أمام مقر الفريق، رفعت فيها شعارات قوية ضد بعض أعضاء المكتب المسير وأيضا ضد الكاتبة الإدارية.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com