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الرئيسية | رياضة | جماهير الحسنية تعود للشارع رفضا لإقالة "غاموندي"

جماهير الحسنية تعود للشارع رفضا لإقالة "غاموندي"

جماهير الحسنية تعود للشارع رفضا لإقالة "غاموندي"
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
السبت 23 نونبر 2019 - 16:22

قررت جماهير فريق حسنية أكادير لكرة القدم، العودة مجددا للاحتجاج على قرار إقالة المدرب الأرجنتيني ميغيل غاموندي، وذلك اليوم السبت، أمام مقر الفريق على الساعة الرابعة عصرا.

ورفضت جماهير الحسنية قرار مسؤولي الفريق بإقالة ميغيل غاموندي، وكذا التعاقد مع امحمد فاخر، حيث تهدد بالتصعيد وبتنظيم خطوات احتجاجية أخرى في قادم الأيام.

ويعيش الفريق "السوسي" على وقع غليان كبير هذا الأسبوع، حيث نظم الأنصار وقفة احتجاجية أول أمس الخميس، أمام مقر الفريق، رفعت فيها شعارات قوية ضد بعض أعضاء المكتب المسير وأيضا ضد الكاتبة الإدارية.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - خالد السبت 23 نونبر 2019 - 16:36
هادا المطلوب من الجمهور السوسي المحترم الدي يريد أن تسير الأمور على أحسن ما يرام ضد أصحاب الشكارة و المسيرين المتطفلين على التسيير وما يهمهم هو المصالح الخصية فمزيدا من الصمود حتى النصر ضد هاؤلاء المفسدين لا من المسيرين ولا من بعض المدربين مثل فاخر الدي يفاوض والفريق مازال مرتبط بمدرب الفريق. ماذا تريد الجمهور لا يريدك أن تدرب فريقهم. ارجع من حيت أتيت مصغرا. لأنك لا تحترم مهنة المدرب والقوانين المعمول بها.
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2 - حسني السبت 23 نونبر 2019 - 16:50
كيان الحسنية لن تخترقوه يامتلاعبين مهما حرصتم، للبيت رب يحميه، نحن الأفضل من زمان لولا تكالبكم ياخفافيش الظلام. ولن تنالوا ماتريدون، ببساطة لأن الأمازيغي لايقهر.
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3
3 - الحسناوي السبت 23 نونبر 2019 - 17:01
قرار اقالة مدرب ناجح مثل غاموندي هو كارثة والكارثة الاكبر هي التعاقد مع السمسار المحترف فاخر الذي هو اقرب الى تاجر منه الى مدرب ولايهمه سوى الملايين . على مشجعي الحسنية مقاطعة كل مباريات الحسنية لان تلك الاموال المتحصلة من دخول الجمهور ستذهب لجيوب السماسرية والى جانب المقاطعة يجب تصعيد الاحتجاج السلمي قرب مقر الادارة حتى استقالة الكاتبة والريس وطرد السمسار فاخر. لا لاستمرار الادارة ولا والف لا لاستمرار السمسار فاخر الذي سيبيع كل اللاعبين الشباب لجلب عاهات الرجاء والجيش باثمان مرتفعة للاستفادة من الصفقات. لا والف لا
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