آسفي تتفوق على الترجي التونسي في الشوط الأول

هسبريس من الرباط

ختم نادي أولمبيك آسفي مواجهته الجارية حاليا ضد الترجي التونسي، في ملعب "رادس" لحساب ثمن عشر نهائي كأس محمد السادس، متقدما بهدف نظيف.

اللاعب المغربي عبد الغني موعاوي بصم على هدف السبق في الدقيقة 20؛ وذلك بعد استفراده بحارس المرمى التونسي.

لقاء الذهاب بين المسفيويين ونادي الترجي الرياضي التونسي، لحساب ثمن نهائي كأس محمد السادس، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.