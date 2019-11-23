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الرئيسية | رياضة | آسفي تتفوق على الترجي التونسي في الشوط الأول

آسفي تتفوق على الترجي التونسي في الشوط الأول

آسفي تتفوق على الترجي التونسي في الشوط الأول
هسبريس من الرباط
السبت 23 نونبر 2019 - 18:58

ختم نادي أولمبيك آسفي مواجهته الجارية حاليا ضد الترجي التونسي، في ملعب "رادس" لحساب ثمن عشر نهائي كأس محمد السادس، متقدما بهدف نظيف.

اللاعب المغربي عبد الغني موعاوي بصم على هدف السبق في الدقيقة 20؛ وذلك بعد استفراده بحارس المرمى التونسي.

لقاء الذهاب بين المسفيويين ونادي الترجي الرياضي التونسي، لحساب ثمن نهائي كأس محمد السادس، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حسن السبت 23 نونبر 2019 - 19:17
هذا هو الفريق اللدي انجب الهداف حمد الله هاهو يتالق في تونس. هذه رسالة للقجع والجامعة. الاعب المحلي هو خير سفير للكرة المغربية. حظ سعيد ل ocs واللاعب الكبير حمد الله وغدا سنتابع فريق النصر السعودي ونشجعه
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4
2 - بوحاطي السبت 23 نونبر 2019 - 19:17
التوانسا غا يربحوا باي طريقة و لو بمساعدة الحكم و هدا معروف عليهم في الاخير كل التوفيق ل اسفي
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14
3 - brahim السبت 23 نونبر 2019 - 19:18
مستوى راقي لآسفي حتى الهزيمة لن تنقص من قيمة الفريق
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21
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