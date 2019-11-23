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كُتّاب وآراء
أولمبيك آسفي يقصي الترجي من كأس محمد السادس
تأهل نادي أولمبيك آسفي إلى ربع نهائي كأس محمد السادس، عقب تفوقه في ضربات الترجيح بـ2-4 ، وأقصى فريق الترجي التونسي من البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.
وختم نادي أولمبيك آسفي الشوط الأول من مواجهته ضد الترجي التونسي، في ملعب رادس ضمن إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس، متقدما بهدف نظيف.
اللاعب المغربي عبد الغني موعاوي بصم على هدف السبق في الدقيقة 20؛ وذلك بعد استفراده بحارس المرمى التونسي.
وتحقق التعادل للترجي في الجولة الثانية، عبر كوامي بونسو عند الدقيقة 52، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء هزت شباك آسفي.
وكان لقاء الذهاب بين المسفيويين والترجي التونسي، لحساب ثمن نهائي كأس محمد السادس، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.
لجوء الفريقين إلى "ركلات الحظ" بشكل مباشر بعد نهاية الوقت الأصلي لمقابلة الإياب، بعد انتهائها بنفس نتيجة مباراة الذهاب، أعلن أولمبيك آسفي عابرا إلى الدور الموالي من المنافسة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (65)
كنت اضن ان المبارة حسمت في المغرب للترجي . لكن اسفى اضهر انه فريق قوي وعملاق وابان على تكتيك عظيم واستماتة و رجولة كروية مبروك لاسفي .
On peut dire que le scandale WAC EST arrêté la tricherie habituelle
Mabrouk
كان ذكيا و منظما و غادرا على رقعة الملعب.
نحن نفوز بالنزاعة والشرف و كورة .
ديال من كويرات السردين؟آسفي اكييييييد
أخوكم ابن القرية البغيلية القنيطرة.
BRAVO OCS
أجي..حسب آخر الاخبار فإن قطعة ال..VAR الثالثة ستصل تونس حينما يعود اسفي الى المغرب ههههه..
القطعة ..التهمها القرش المسفيوي..