أولمبيك آسفي يقصي الترجي من كأس محمد السادس

هسبريس من الرباط

تأهل نادي أولمبيك آسفي إلى ربع نهائي كأس محمد السادس، عقب تفوقه في ضربات الترجيح بـ2-4 ، وأقصى فريق الترجي التونسي من البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وختم نادي أولمبيك آسفي الشوط الأول من مواجهته ضد الترجي التونسي، في ملعب رادس ضمن إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس، متقدما بهدف نظيف.

اللاعب المغربي عبد الغني موعاوي بصم على هدف السبق في الدقيقة 20؛ وذلك بعد استفراده بحارس المرمى التونسي.

وتحقق التعادل للترجي في الجولة الثانية، عبر كوامي بونسو عند الدقيقة 52، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء هزت شباك آسفي.

وكان لقاء الذهاب بين المسفيويين والترجي التونسي، لحساب ثمن نهائي كأس محمد السادس، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

لجوء الفريقين إلى "ركلات الحظ" بشكل مباشر بعد نهاية الوقت الأصلي لمقابلة الإياب، بعد انتهائها بنفس نتيجة مباراة الذهاب، أعلن أولمبيك آسفي عابرا إلى الدور الموالي من المنافسة.