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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | رياضة | أولمبيك آسفي يقصي الترجي من كأس محمد السادس

أولمبيك آسفي يقصي الترجي من كأس محمد السادس

أولمبيك آسفي يقصي الترجي من كأس محمد السادس
هسبريس من الرباط
السبت 23 نونبر 2019 - 20:10

تأهل نادي أولمبيك آسفي إلى ربع نهائي كأس محمد السادس، عقب تفوقه في ضربات الترجيح بـ2-4 ، وأقصى فريق الترجي التونسي من البطولة التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.

وختم نادي أولمبيك آسفي الشوط الأول من مواجهته ضد الترجي التونسي، في ملعب رادس ضمن إياب ثمن نهائي كأس محمد السادس، متقدما بهدف نظيف.

اللاعب المغربي عبد الغني موعاوي بصم على هدف السبق في الدقيقة 20؛ وذلك بعد استفراده بحارس المرمى التونسي.

وتحقق التعادل للترجي في الجولة الثانية، عبر كوامي بونسو عند الدقيقة 52، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء هزت شباك آسفي.

وكان لقاء الذهاب بين المسفيويين والترجي التونسي، لحساب ثمن نهائي كأس محمد السادس، قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

لجوء الفريقين إلى "ركلات الحظ" بشكل مباشر بعد نهاية الوقت الأصلي لمقابلة الإياب، بعد انتهائها بنفس نتيجة مباراة الذهاب، أعلن أولمبيك آسفي عابرا إلى الدور الموالي من المنافسة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (65)

1 - المهاجر السبت 23 نونبر 2019 - 20:25
الله عليكم يا أولاد آسفي ....السردين أعطى مفعوله وانتقمتم الوداد البيضاوي. ..ألف تحية لكم من القلب
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96
2 - Mustapha السبت 23 نونبر 2019 - 20:26
bravo bravo bravo asfi,.................bravo
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49
3 - خميس السبت 23 نونبر 2019 - 20:26
مبرووووووك علينا هادي البداية مزال مزال
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49
4 - هشام السبت 23 نونبر 2019 - 20:26
هههههههههه العز و بالتوفيق ان شاء الله
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43
5 - سفياني السبت 23 نونبر 2019 - 20:27
مبروك آسفي أن شاء الله نصف النهاية
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40
6 - سكريتي 12 ساعة 2000 درهم السبت 23 نونبر 2019 - 20:27
من ودادي الف مبروك لفريق وجمهور المبيك اسفي على التأهل والقتالية من قلب رادس
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42
7 - حسن السبت 23 نونبر 2019 - 20:27
مبروك ل ocs هذا هو الاعب المحلي يا لقجع شوف شوف شوف يا حجي شوفي يا الجامعة شوفو الفريق اللدي انجب الهداف حمد الله
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43
8 - jalal السبت 23 نونبر 2019 - 20:27
هنيأ لفريق ألمبيك اسفي بهادا الفوز العضيم
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30
9 - ahmed de tanger السبت 23 نونبر 2019 - 20:28
برافو الرجال تحية ليكم من طنجة الف مبروك
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32
10 - fouad السبت 23 نونبر 2019 - 20:28
حمدا لله لا يوجد فار الف مبروك للقرش المسفيوي
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29
11 - عماد بلكيال السبت 23 نونبر 2019 - 20:28
مبروك اللالمبيك آسفي عماد ولد اسفي
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22
12 - أستاذة وطنية السبت 23 نونبر 2019 - 20:28
مبروك عليهم ضمدوا جرحا سابقا في نفوس البيضاويين خاصة الوداديين ونتمنى أن تبقى الكأس مغربية ولا تخرج خارج الوطن
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24
13 - مذكوري السبت 23 نونبر 2019 - 20:28
الف والف والف تحية للقرش المسفيوي الذي شفي غليلي بعد انتصاره على الترجي التونسي
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21
14 - خالد ادم السبت 23 نونبر 2019 - 20:29
مبروك للقرش المسيوفي حسب قول المعلق
كنت اضن ان المبارة حسمت في المغرب للترجي . لكن اسفى اضهر انه فريق قوي وعملاق وابان على تكتيك عظيم واستماتة و رجولة كروية مبروك لاسفي .
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21
15 - ولد البلاد السبت 23 نونبر 2019 - 20:29
هنيئا للقرش المسفيوي التأهل على حساب الترجي،والله ايلا فرحونا وديما مغرب
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18
16 - رد دين الوداد السبت 23 نونبر 2019 - 20:29
الترجي داير بحال ذاك التلميذ الغبي ولكن أبوه غني و نافذ ... يضغط على الجميع من أجل أن يأخد نقط أفضل مستواه ... لا يصح إلى الصحيح أيها الترجي .. البارحة اخذتم الكأس من الوداد بالغش و الخديعة و الترهيب و اليوم آسفي تدككم رغم محاولة جريشة المرتشي إلغاء صد ضربة جزاء صحيحة ...
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24
17 - abdo agadir السبت 23 نونبر 2019 - 20:30
ألف مبروك ﻷلمبيك أسفي على إقسائه للترجي التونسي ويتأهل لدور الربع وشكرا لجميع اللاعبين على المستوى الرفيع الدي قدموه وﻻ ننسى أن نقدم تحية وإجﻻل للمدري محمد الكيسر
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17
18 - kelm السبت 23 نونبر 2019 - 20:30
Bravo OCS
On peut dire que le scandale WAC EST arrêté la tricherie habituelle
Mabrouk
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14
19 - طارق المغربي السبت 23 نونبر 2019 - 20:31
الف مبروك للمسفاويين المقاتلين...كنتم نعم المقاتل مبروك مبروك
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14
20 - مدردش السبت 23 نونبر 2019 - 20:31
مبروك للقرش المسفيوي.شرفتونا .
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15
21 - var بلا السبت 23 نونبر 2019 - 20:32
مبروك الف مبروك للقرش المسفيوي .
كان ذكيا و منظما و غادرا على رقعة الملعب.
نحن نفوز بالنزاعة والشرف و كورة .
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19
22 - مريم السبت 23 نونبر 2019 - 20:32
الكرة مسفيوية أكييييييد
ديال من كويرات السردين؟آسفي اكييييييد
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17
23 - سميرة الكفيفة وأفتخر السبت 23 نونبر 2019 - 20:32
أحسنت رائع شرفتم مدينتنا أحسن تمثيل تعيش مدينة آسفي العريقة
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18
24 - مغربية السبت 23 نونبر 2019 - 20:33
مبروووووك مبروووووك آسفي الله يوفقكم
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13
25 - حسني السبت 23 نونبر 2019 - 20:33
مبروك للقرش المسفيوي. فريق الترجي التونسي سيذوق العذاب على يد الأندية المغربية. القادم أسوأ يا ترشي
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12
26 - أحمد الميلودي السبت 23 نونبر 2019 - 20:34
هنيئا للقرش المسفيوي وهنيئا لعاصمة عبدة وكل الغيورين على مدينة أسفي
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9
27 - مصاوي السبت 23 نونبر 2019 - 20:34
الف مبروك للاولمبيك والله حتى فرحتونا
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9
28 - ع سطاتي السبت 23 نونبر 2019 - 20:34
مبروك وألف مبروك ومليون مبروك لاسفي على هذا الانتصار وخصوصا على الترجي التونسي .
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6
29 - طنجاوي السبت 23 نونبر 2019 - 20:34
هنيئا للمسفيويين وللمغاربة جميعا بهذا التأهل،الرغبة والروح لاةيمكنهما ان يهزما ابدا.
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6
30 - ودادي السبت 23 نونبر 2019 - 20:35
من مشجع ودادي : مبروك للقرش المسفيوي لالتهامه فريق باب سويقة كما و سبق ان فعلها الرجاء العالمي سنة 1999.
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8
31 - Agadir de paris amazigh السبت 23 نونبر 2019 - 20:35
Bravo olympic de Safi je n ai pas vu le match mais je suis très content pour Safi .je suis supporteur de husa
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8
32 - maroc السبت 23 نونبر 2019 - 20:35
مبروك لاولمبيك آسفي و نتمنى له الانتصار في المباريات المقبلة
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7
33 - أحمد الميلودي السبت 23 نونبر 2019 - 20:35
هنيئا للقرش المسفيوي وهنيئا لعاصمة عبدة وكل الغيورين على مدينة أسفي
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4
34 - لحسن التحدي السبت 23 نونبر 2019 - 20:36
كوووووووووووووووول مبروك آسفي .لاعب المحلي هو الحل. آسفي أنجبت حمدالله و غيره .بركة من استراد لاعبين. منفوخين بالصحافة. المظاهر ........مبروووووووك علينا.
أخوكم ابن القرية البغيلية القنيطرة.
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4
35 - اطلس السبت 23 نونبر 2019 - 20:36
الوداد شوهت المغاربة بالهربة المشهورة أمام الترجي شكرا آسفي .
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6
36 - 3arafa السبت 23 نونبر 2019 - 20:36
أحسن سيناريو،يلعب الكبار في كزابلانكا ويرسل الصغير ليتكلف بالحقير في عقر داره ويهزمه...رجاوي وكيف ما كانت النتيجة مرحبا..المهم أن اسفي انتقمت للوداد
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-3
37 - must1900 السبت 23 نونبر 2019 - 20:37
ألف ألف ألف مبروك الله يعطيكم صحة
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7
38 - مصاوي السبت 23 نونبر 2019 - 20:37
الف مبروك لفريق اسفي اقصاء الترشي التونسي رغم تواطئ الحكم نفسه اللدي ادار لقاءالترجي والوداد في البيضاء ورفض لهم هدف شرعي واليوم رفض طرد لاعب الترجي رغم ضربه لعب اسفي بدون كرة واعاد ركلة الترجيح التي صدها حارس اسفي .رغما عن انفك يا حكم وترشيك اسفي الرجال فعلوها برافو .دكروني بالماص لما عادت بكاس السوبر بنفس الطريقة من قلب رادس
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8
39 - الصياد السبت 23 نونبر 2019 - 20:38
مقابلة في المستوى لاولمبيك آسفي .. فكرنا فماتش الرجاء البيضاوي 1999... برافو القرش المسفبوي
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6
40 - footeux السبت 23 نونبر 2019 - 20:39
لعبوا بالرجولة وبروح قتالية هذه الطريقة الوحيدة ضد التونسيين لا ينفع معهم التسامح الرجولة لا شيئ آخر
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10
41 - mabchour السبت 23 نونبر 2019 - 20:39
الف مبرووك لالمبيك أسفي. صراحة يستحقون التأهل لان الترجي كان يلعب بتعالي واستصغر الفريق المغربي منذ أن ان اوقعته القرعة معه.
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10
42 - رشيد اسعيد طاطا السبت 23 نونبر 2019 - 20:40
مبروك اسفي قدموا اداء رائع يستحقون كل التشجيع
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4
43 - الحسين السفياني السبت 23 نونبر 2019 - 20:40
هنيئا لاولمبك آسفي بالفوز التمين مزيد من التألق للعلا سعيا
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4
44 - Ali السبت 23 نونبر 2019 - 20:41
الحمد لله، مبروك لآسفي على هاد الفوز المستحق، باش تمشي لتونس وتربح الترجي فبلادها صراحة براڤو براڤو فرحتونا.
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4
45 - Mockingjay السبت 23 نونبر 2019 - 20:41
القرش التهم باب السويقة الترجي بدون رحمة
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4
46 - الراعي السبت 23 نونبر 2019 - 20:41
ألف مبروك لاسفي على هذا الإنجاز العظيم الذي حققه على حساب الترجي الذي بعثر أوراق الوداد في عصبة أبطال افريقيا هنيا لكم.
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4
47 - عادل شو السبت 23 نونبر 2019 - 20:42
مبروووم آسفي.كنتم رجال.التعادل مع الترجي فميدانها فحد داتو انجاز.برافووو
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4
48 - حسني سوسي السبت 23 نونبر 2019 - 20:42
مبرووووووك نادي أولمبيك أسفي ..شرفتمونا شرفتمونا ..تانميرت باهرا إرغان ❤
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3
49 - الهريسة السبت 23 نونبر 2019 - 20:42
شكرا..بزاف..الوليدات...التوانسة...عندهم كيفما تنقولو..غالهدة.والصناطح...تحلب أغلبهم افشلوا..لكم تمنيت لو اكمل الوداد لقاءه مع الترشيح..كان سيفوز...لقد انهار ليس المرشحين وانما المكلفين...برافوا بزاف بزاف اسفي..أحسن هدية للمغاربة اديال بصح..تونس والتونسيون مجرد جوارب
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1
50 - الخنيفري السبت 23 نونبر 2019 - 20:43
مبروك للفريق المسفيوي الفوز رغم تحامل معلق المباراة عليه واصفا تأهله بأم المفاجآت.
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2
51 - rachid السبت 23 نونبر 2019 - 20:44
bravo pour nos amis abdis ils ont livré un très très grand match et bonne continuation
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3
52 - adil السبت 23 نونبر 2019 - 20:44
فوز مستحق رغم تحامل الحكم المصري جريشة عدو الأندية المغربية.
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0
53 - جليل علوان السبت 23 نونبر 2019 - 20:45
مبروك. نعم الفوز. رجال اقوى من القرش
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4
54 - ATLAS السبت 23 نونبر 2019 - 20:45
العز لولاد آسفي انتقام مغربي في ملعب رادس اللعين.
BRAVO OCS
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3
55 - احمد الطيب السبت 23 نونبر 2019 - 20:49
ألف مبروك لأبناء أسفي مبارة بطولية وتأهل عن جدارة واستحقاق
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3
56 - خليفة السبت 23 نونبر 2019 - 20:51
القرش المسفيوي أقصى الترجي التونسي واضاف اليه المعلق الذي كان يعلق مجريات المقابلة بحيث كان ينقل الاحدات وهو يشيد بالفريق التونسي مع العلم كان يلزمه الحياد وكان جد متحيز الى الترجي
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3
57 - كزولة السبت 23 نونبر 2019 - 20:51
هنيئا لألمبيك آسفي بهذا الفوز ومزيد من التألق.
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3
58 - عبدي السبت 23 نونبر 2019 - 20:52
رجال أولاد اسفي...هنيئا للكرة المغربية... هذا رد اعتبار الوداد البيضاوي...... مبرووووك
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3
59 - محلل السبت 23 نونبر 2019 - 20:53
نتصار طبيعي لان هنا ليس هناك فار أفريقيا.
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3
60 - السبت 23 نونبر 2019 - 20:56
Je vous dis Bravo de Lille vous étiez des combattants sur le terrain.
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4
61 - ولد اسفى السبت 23 نونبر 2019 - 20:59
مباشرة من بانكوك تايلند. هنيئا لاببناء أسفي وأولاد عبدة والمغاربة جميعا على هذا الانتصار العضيم والمستحق bravo
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7
62 - Hassan السبت 23 نونبر 2019 - 21:05
hamadallah un buteur dans un championnat du golf. el dorado des joueurs européen retraité, ou autres joueurs qui n'ont pas leurs place à l'élite des championnats Europe. alors mettons hamadallah à sa place, et laissons l'éloge aux grands joueurs marocain qui font chaviré et les filets des grands championnat européens, a l'image d'un magicien zyeche et un diabolique hakimi sans oublié le sniper en nasryri. Ceux qui parlent avec émotion et irrationalite et manque de savoir footbalistique professionnel, n'ont qu à suivre les championnat petro dollars du golf et prendre du plaisir à leurs guises.
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0
63 - زهير السبت 23 نونبر 2019 - 21:08
تحية لأولمبيك آسفي، أدخلتم الفرحة على الجمهور العريض من طنجة الغالية إلى الكويرة العزيزة
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6
64 - سعيد الألفة السبت 23 نونبر 2019 - 21:18
برافو..برافو..برافو ثريليون مرة .
أجي..حسب آخر الاخبار فإن قطعة ال..VAR الثالثة ستصل تونس حينما يعود اسفي الى المغرب ههههه..
القطعة ..التهمها القرش المسفيوي..
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2
65 - Hassan السبت 23 نونبر 2019 - 21:18
هنيئا لفريق أسفي ردت الإعتبار للوداد
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