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الرئيسية | رياضة | كأس ليبرتادوريس: سيناريو صادِم يتوّج فلامنغو

كأس ليبرتادوريس: سيناريو صادِم يتوّج فلامنغو

كأس ليبرتادوريس: سيناريو صادِم يتوّج فلامنغو
هسبريس ـ إفي
السبت 23 نونبر 2019 - 23:33

سجل المهاجم غابريال باربوسا هدفين قاتلين، في الدقيقتين 89 و90+2، ليقلب تأخر فلامنغو البرازيلي أمام ريفر بلايت الارجنتيني، حامل اللقب، الى فوز صادم بـ2-1، مساء اليوم السبت، في نهائي كأس أميركا الجنوبية "ليبرتادوريس" لكرة القدم في ليما.

وافتتح الكولومبي رافايل سانتوس بوري التسجيل لريفر بلايت، في الدقيقة 14، لكن هداف البطولة غابريال باربوسا عادل؛ ثم سجل هدف الفوز في الوقت القاتل.

وهذه ثاني مرة يحرز فيها فلامنغو، صاحب الشعبية الجارفة في البرازيل، اللقب بعد سنة 1981؛ عندما كان يضم في صفوفه صانع الالعاب الشهير زيكو، فيما فشل ريفربلايت باحراز لقبه الخامس في المسابقة؛ بعد اعوام 1986 و1996 و2015 و2018.

واقيمت المباراة في ليما من دون مشاكل تذكر، بعد نقلها من العاصمة الشيلية سانتياغو التي تشهد احتجاجات شعبية.

وجرت العادة، منذ انطلاق البطولة القارية، ان تقام المباراة النهائية بنظام الذهاب والاياب؛ لكن الاتحاد الاميركي الجنوبية كونميبول قرر اقامتها في جولة واحدة على ملعب محايد.

واضطر اتحاد أميركا الجنوبية، للسنة الثانية على التوالي، الى نقل مكان مباراة نهائية للمسابقة الأهم لأندية القارة، بعد نقل مباراة الإياب في الدور النهائي بين الغريمين الأرجنتينيين ريفر بلايت وبوكا جونيورز الى العاصمة الإسبانية مدريد، السنة الفارطة، بعد تعرض حافلة بوكا للاعتداء من مشجعي ريفر بلايت؛ مع اقترابها من ملعب الأخير حيث كانت المباراة مقررة بداية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - zemmour الأحد 24 نونبر 2019 - 00:04
المقابلة لا تنتهي إلا بعد صافرة الحكم...نفس ما وقع للوداد بعد تسجيل 4 أهداف اعتقدوا أن المباراة انتهت،لكن كان للاعبي الرجاء رأي آخر،نسوا التأخر بأربعة أهداف وآمنوا بحظوظهم إلى آخر دقيقة،فكان لهم الفوز....هنيئا للكرة المغربية بالوداد والرجاء وهنيئا لنا جميعا بهذا الجمهور الرااااائع جدا،والذي صنع الحدث بلوحات فنية قل نظيرها.....برافو التكناوتي متولي السلامي...العلامة الكاملة...*عاشق لكل الفرق المغربية*
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