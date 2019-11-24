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الهلال السعودي يتوج بطلا لآسيا ويتأهل للمونديالتو
الأحد 24 نونبر 2019 - 15:35
توج نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا بعد فوزه على أوراوا الياباني، بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب مدينة سايتاما اليابانية؛ لحساب إياب نهائي دوري أبطال آسيا.
وأحرز هدف المباراة الأول سالم الدوسري، في الدقيقة 74، حين أكمل تمريرة زميله الايطالي جوفينكو بقدمه في شباك الحارس نيشيكاوا.
وجاء الهدف الثاني عن طريق مهاجم الهلال غوميز، بعد تمريرة متقنة من كاريلو في الدقيقة الدقيقة 90، معلنا تتويج الفريق السعودي وتأهله لبطولة كأس العالم للأندية "الموندياليتو".
وثأر الهلال لخسارته في نهائي دوري الأبطال أمام أوراوا، في 2017، كما نجح الفريق السعودي في تعويض الهزيمة في نهائي 2014 أمام وسترن سيدني واندرارز الأسترالي.