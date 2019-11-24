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كُتّاب وآراء
الأمن يكشف حصيلة الشغب بعد لقاء الرجاء والوداد
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن "العمليات الأمنية التي باشرتها مختلف مصالح ولاية أمن الدار البيضاء على هامش مباراة كرة القدم، التي جمعت مساء أمس السبت بين فريقي الرجاء والوداد البيضاويين، أسفرت عن توقيف وضبط عدد من الأشخاص، وحجز مجموعة من الأسلحة البيضاء".
وذكر المصدر نفسه، في بلاغ توصلت به هسبريس، "ضبط 782 قاصر ا غير مصحوبين بأولياء أمورهم، في محيط الملعب الذي احتضن المباراة، كانوا بصدد محاولة البحث عن طرق غير مشروعة للولوج، وتم تسليمهم لذويهم بموجب محاضر قانونية؛ كما تم الاحتفاظ بـ36 شخصا تحت الحراسة النظرية و15 قاصرا تحت المراقبة على خلفية الاشتباه في تورطهم في أعمال الشغب؛ والتراشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة".
المدير العامة للأمن الوطني قالت، أيضا، إنه "تم إيداع تسعة أشخاص آخرين تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بعد ضبطهم متلبسين باقتراف أفعال إجرامية تتنوع ما بين حيازة المخدرات والسرقة، والسكر العلني البين والإخلال العلني بالحياء؛ وكذا حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء، عبارة عن سكاكين وحجارة، فضلا عن قنينة من مادة 'الماء القاطع' ومجموعة من الشهب الاصطناعية".
علاقة بالخسائر والإصابات المسجلة في الأشخاص والممتلكات فقد تمثلت في خمس موظفين للشرطة طالتهم جروح وإصابات طفيفة، باستثناء قائد أمن ممتاز يعمل بقسم الأمن الرياضي تعرض لكسر في الكتف، وقد أحيلوا جميعهم على المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء لتلقي العلاجات الضرورية؛ زيادة على إلحاق أضرار مادية بسبع سيارات مملوكة لقوات حفظ النظام ولمصالح الأمن الوطني، علاوة على ستة سيارات خفيفة في ملك الخواص؛ وفق البلاغ نفسه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
الأكيد ان توجه الشباب إلى الملاعب في إطار مجموعات يعزز ليدهم الاحساس بالقوة و الحماس فيدفعهم لارتكاب الجرائم خاصة أن فئة منهم يتعاطون لبعض المخدرات و المسكرات...
لعلاج هذه المشكلة ادعو إلى تقوية جمعيات المشجعين التي عليها مسوولية كبيرة في تاطير هاولاء حتى لا يأتي آخرون وتحت غطاء التشجيع من أجل تخريب ممتلكات عمومية...
اظن انه حان الوقت لتفعيل بعض الاجرائات القانونية و التدبير من قبيل حصر المشجعين وضبط هوياتهم قبل دخول الملاعب و منع كل من لهم سوابق في التخريب من دخول الملاعب... كما يجب منع تجمع اكثر من ٤ أشخاص و تحركم قبل وبعد المباريات و هنا دور الأمن في القيام بدراسة الممرات و الشوارع و الازقة المادية للملعب و المحطات الطريقة و محطات الحافلات و سيارات الأجرة و مراقبتها..
هل الأمن هو المسؤول عن الشغب؟
هل الأمن هو من حرض على التخريب و الضرب والجرح ؟
يجب على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن تتخذ إجراءات قانونية ضد فريق الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي حتى لا تعاد مثل هذه الأمور التي تسوء للكرة المغربية
كما نرجوا من السيد رئيس الجامعة أن يكون القرار الذي سيصدر ضد ما واقع من شغب أن لا تكون فيه عاطفة
لو تدخلت القوات وفرضت الامن باستعمال القوة ضد هؤلاء المشاغبين الغير متربين لكنت من الاولين الذين ينددون حول تدخل الشرطة !!!!
هكذا حال بعض الجهلاء يشتكون تهاون الأمن وعدم استعمال القوة ضد المخربين .ولكن اذا قامت السرطة بواجبها ينددون بتدخلها ويتهمونها بالقيوة ضد الشباب
الزبل اللي فزناقيهم وشوارعهم وربوا ولادهم واحترموا
جيرانهم وحسنوا بوليدهم،عاداشفوا الكرة ،اقول قولي
هدا واستغفر الله لي ولكم.
أمام ملايين المشاهدين مشهد متولي دليل أنه غير محترف و ناقصو أدب
ماشي غير كوايري دير لي عجبك أنت نمودج سيء للأطفال و المراهقين
نتمنى لقجع و الجامعة تتدخل لأن اللقطة مخلة بالأدب
لو قامت الشرطة بواجبها اتجاه المشاغابين لنددت بتدخلها ولبحتث عن اعدار للمشاغبين
مثل هده المواقف المتخلفة هي سبب تأخر المغرب