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الرئيسية | رياضة | الأمن يكشف حصيلة الشغب بعد لقاء الرجاء والوداد

الأمن يكشف حصيلة الشغب بعد لقاء الرجاء والوداد

الأمن يكشف حصيلة الشغب بعد لقاء الرجاء والوداد
هسبريس من الرباط
الأحد 24 نونبر 2019 - 14:08

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن "العمليات الأمنية التي باشرتها مختلف مصالح ولاية أمن الدار البيضاء على هامش مباراة كرة القدم، التي جمعت مساء أمس السبت بين فريقي الرجاء والوداد البيضاويين، أسفرت عن توقيف وضبط عدد من الأشخاص، وحجز مجموعة من الأسلحة البيضاء".

وذكر المصدر نفسه، في بلاغ توصلت به هسبريس، "ضبط 782 قاصر ا غير مصحوبين بأولياء أمورهم، في محيط الملعب الذي احتضن المباراة، كانوا بصدد محاولة البحث عن طرق غير مشروعة للولوج، وتم تسليمهم لذويهم بموجب محاضر قانونية؛ كما تم الاحتفاظ بـ36 شخصا تحت الحراسة النظرية و15 قاصرا تحت المراقبة على خلفية الاشتباه في تورطهم في أعمال الشغب؛ والتراشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة".

المدير العامة للأمن الوطني قالت، أيضا، إنه "تم إيداع تسعة أشخاص آخرين تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بعد ضبطهم متلبسين باقتراف أفعال إجرامية تتنوع ما بين حيازة المخدرات والسرقة، والسكر العلني البين والإخلال العلني بالحياء؛ وكذا حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء، عبارة عن سكاكين وحجارة، فضلا عن قنينة من مادة 'الماء القاطع' ومجموعة من الشهب الاصطناعية".

علاقة بالخسائر والإصابات المسجلة في الأشخاص والممتلكات فقد تمثلت في خمس موظفين للشرطة طالتهم جروح وإصابات طفيفة، باستثناء قائد أمن ممتاز يعمل بقسم الأمن الرياضي تعرض لكسر في الكتف، وقد أحيلوا جميعهم على المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء لتلقي العلاجات الضرورية؛ زيادة على إلحاق أضرار مادية بسبع سيارات مملوكة لقوات حفظ النظام ولمصالح الأمن الوطني، علاوة على ستة سيارات خفيفة في ملك الخواص؛ وفق البلاغ نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - عصام الأحد 24 نونبر 2019 - 14:20
واش رياضة هادي أو حرب أهلية،لبسالة وقلة التربية فين وصلاتنا.
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149
2 - سكفاندري الأحد 24 نونبر 2019 - 14:21
الشرطة تكشف ماذا تكشف المستور كل شيئ كان واضحا الناس شافت الشوهة. اين كانت الشرطة اين هي شرطة التدخل السريع اين هي عناصر الشرطة الملثمة النينجا اين هي هيبة الأمن لا حول و لا قوة الا بالله يجب محاسبة المسؤول الأمني أما الكشف و الكشف و الكشف لا يصلح لي شيئ دولة متخلفة يا حسرتاه قاليك عطيو فرصة لشباب اشمن شباب.
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58
3 - zemmouri الأحد 24 نونبر 2019 - 14:22
هؤلاء ليسوا مشاغبين بل هؤلاء نسميهم مجرمون يحب ان يطبق عليهم قانون جناءي واشد العقوبات
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124
4 - HASSAN الأحد 24 نونبر 2019 - 14:24
طالما ليس هناك قانون زجري متعلق بحمل الاسلحة البيظاء ولو انها ليست بيظاء فسيبقى الحال كما هو عليه
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58
5 - الفيلسوف الأحد 24 نونبر 2019 - 14:26
الشغب له اسباب عدة متعلقة باحساس المراهقين بالكبت...
الأكيد ان توجه الشباب إلى الملاعب في إطار مجموعات يعزز ليدهم الاحساس بالقوة و الحماس فيدفعهم لارتكاب الجرائم خاصة أن فئة منهم يتعاطون لبعض المخدرات و المسكرات...
لعلاج هذه المشكلة ادعو إلى تقوية جمعيات المشجعين التي عليها مسوولية كبيرة في تاطير هاولاء حتى لا يأتي آخرون وتحت غطاء التشجيع من أجل تخريب ممتلكات عمومية...
اظن انه حان الوقت لتفعيل بعض الاجرائات القانونية و التدبير من قبيل حصر المشجعين وضبط هوياتهم قبل دخول الملاعب و منع كل من لهم سوابق في التخريب من دخول الملاعب... كما يجب منع تجمع اكثر من ٤ أشخاص و تحركم قبل وبعد المباريات و هنا دور الأمن في القيام بدراسة الممرات و الشوارع و الازقة المادية للملعب و المحطات الطريقة و محطات الحافلات و سيارات الأجرة و مراقبتها..
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21
6 - العماري محمد الأحد 24 نونبر 2019 - 14:31
العقاب ثم العقاب ان أردنا فعلا ان نضع حدا نهائيا لهذه الأفعال وما شابهها.
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28
7 - متتبع الأحد 24 نونبر 2019 - 14:33
لماذا دائما يتم إلصاق التهم بالأمن؟
هل الأمن هو المسؤول عن الشغب؟
هل الأمن هو من حرض على التخريب و الضرب والجرح ؟
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30
8 - الظمير الخي الأحد 24 نونبر 2019 - 14:33
الحقيقة مرة لايقبلها احد انطلاقا من الجمهور نعرف قيمة الشعب واخلاقه ووطنيته وإمانه وتحضره كل من يشاهد هذه الفوضى سيعرف ان جل الجمهور المغربي عبارة عن اميين وجهلة ومتعصبين وشمكرية وعديمي الظمير يفسدون ولا يصلحون ولاحول ولاقوة الا بالله
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29
9 - hihi 3 الأحد 24 نونبر 2019 - 14:33
تحي لرجال الشرطة وبعد
يجب على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن تتخذ إجراءات قانونية ضد فريق الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي حتى لا تعاد مثل هذه الأمور التي تسوء للكرة المغربية
كما نرجوا من السيد رئيس الجامعة أن يكون القرار الذي سيصدر ضد ما واقع من شغب أن لا تكون فيه عاطفة
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9
10 - رجاوي الأحد 24 نونبر 2019 - 14:34
اظهرت التسجيلات . ان الشغب من طرف جمهور الوداد. والدليل ذهابهم جهة الكورفا سود. لولا اتزان جمهور الرجاء . لذهبت الامور الى ما لا يحمد عقباه. صحيح الخسارة مريرة . لكن حياة المواطن فوق كل اعتبار بغض النظر هذا رجاوي ولا ودادي.
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10
11 - المغربي الشمالي الأحد 24 نونبر 2019 - 14:41
جوابا عن صاحب المقال رقم 2
لو تدخلت القوات وفرضت الامن باستعمال القوة ضد هؤلاء المشاغبين الغير متربين لكنت من الاولين الذين ينددون حول تدخل الشرطة !!!!
هكذا حال بعض الجهلاء يشتكون تهاون الأمن وعدم استعمال القوة ضد المخربين .ولكن اذا قامت السرطة بواجبها ينددون بتدخلها ويتهمونها بالقيوة ضد الشباب
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29
12 - Abderrahmane الأحد 24 نونبر 2019 - 14:49
تحية لرجال الأمن والقوات المساعدة والوقاية المدنية والله أطلق سراح الموقوفين
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6
13 - قرطووف الأحد 24 نونبر 2019 - 14:50
هؤلاء يحملون أسلحة بيضاء كانا لهم نية الإجرام قبل المبارة .وجب محاكمة كل من تبت تورطه في أعمال إجرامية.. وجب أيضا إغلاق الملعب في وجه الجمهور ..وجب إجراء المقابلات فيه بدون جمهور ..ولمدة طويلة ... لماذا بعض جمهور البيضاء يبقى داءما ذللك الجمهور المتوحش العنيف ... كانت فرخة كروية كبيرة أذهلت العالم كله ..شاهدها ملايين المتفرجين في العالم كله... لكن مع الأسف تقوم شردمة من اللصوص والجانحين بافساد فرحة الفرجة الكروية ....فرجة كان لها صدى كبير في جميع الدول وكان يكون أكبر لو مرت الأمور في جو رياضي بديع وبدون أعمال شغب .. وجب معاقبة المشاغبين أشد العقاب ..
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16
14 - علي الأحد 24 نونبر 2019 - 14:51
نحب الدهاب إلى الملاعب للترؤيح عنا من تعب العمل الأسبوعي لاكن ما نراه في ملاعب من جهل وممارسات صبيانية لجمهورنا الرياضي من شغب وتخريب كأننا في حرب وليس في مبارة رياضية تستحق منا تشجيع الفريق الفائز بعيدا عن الانطواءية الضيقة
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7
15 - الفاسي عبد الجليل الأحد 24 نونبر 2019 - 14:53
اكبر خطأ ارتكبته الحكومات المتعاقبة هو بناء مركبات رياضية بدل ملاعب رياضية بسعة 5000 الى 10000 متفرج حتى تتمكن ادارة الامن التحكم في الوضعية لان ادارة الامن لا تتوفر على الوسائل اللوجستيكية اللازمة للسيطرة على الوضع.علما بانه كان من الافيد تعبئة هذه الميزانية لبناء عدة مستشفيات و منشآت تعليمية مختلفة البلاد في امس الحاجة اليها.
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2
16 - الطاهيري العلوي عبدو الأحد 24 نونبر 2019 - 14:55
هادو راهم الهمج اش بينهم وبين شي رياضة ؟اش بينهم وبين الكرة ،الرياضة راها قبل كلشي تربية وتهديب للنفوس وتنوير للعقول ،امشوا بعدا غير اجمعوا
الزبل اللي فزناقيهم وشوارعهم وربوا ولادهم واحترموا
جيرانهم وحسنوا بوليدهم،عاداشفوا الكرة ،اقول قولي
هدا واستغفر الله لي ولكم.
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8
17 - ahmed الأحد 24 نونبر 2019 - 15:02
انا لست لا ودادي و لا رجاوي انا مغربي من وسط المغرب . يجب منع التفوات هذه عادة سوى عند الدول المتخلفة اما انجلترا المعروفة بالهوليݣنس قد كسرت الحاجز و اصبح المتفرج قريب من اللاعب للمستوى الذي وصلو إليه من الضرب بالقانون اولا ثم الوعي بالقانون لهذا من واجب المشرع ان يتدخل و ان تكون قوانين زجرية اما السلاح الابيض فانح حاد و يصبح سلاح ملطخ بالدماء انه سلاح احمر . و الاحمر خط لا يمكن تجاوزه بالقانون سنعاقب من حمل السلاح الازرق هذا . كفانا من التلاعب بالناس العقاب ثم العقاب . و القانون يحمي الممتلكات و يحمي الاشخاص و يحمي الامن . لهذا من الواجب ان تكون الصرامة مع كل من اخل بالقانون تحياتي
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3
18 - هشام كولميمة الأحد 24 نونبر 2019 - 15:09
هي مجرد مقابلة في كرة القدم،هناك رابح و خاسر...صحيح أنها مجنونة و لكن هذه هي اللعبة.تحياتي الخالصة للرجاء العالمي الذي أعشقه منذ زمن بعيد.و حظ سعيد للوداد.
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3
19 - واو الأحد 24 نونبر 2019 - 15:09
طفل قاصر والده يتحمل المسؤولية و عليه ان يدفع الخساءر كما يحدث هنا في اوربا و حتى لو اقتضى الحال اخذ كل ما يملك بالقانون.
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3
20 - ماودادي مارجاوي الأحد 24 نونبر 2019 - 15:09
إذا كانت الرياضة أخلاق و تربية فالحركة لي دار محسن متولي ذات الإيحاء الجنسي الصريح بعد نهاية المباراة لازم يتعاقب بشدة عليها حتى يكون عبرة لمن يعتبر
أمام ملايين المشاهدين مشهد متولي دليل أنه غير محترف و ناقصو أدب
ماشي غير كوايري دير لي عجبك أنت نمودج سيء للأطفال و المراهقين
نتمنى لقجع و الجامعة تتدخل لأن اللقطة مخلة بالأدب
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1
21 - غيور الأحد 24 نونبر 2019 - 15:18
انها نتيجة التربية والتعليم في المغرب.والعقوبة لم تعد حلا لان نسبة المشاغبين يفوق بكثير المستوى الطبيعي.
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2
22 - مغربي الأحد 24 نونبر 2019 - 15:19
الى صاحب التعليق 2
لو قامت الشرطة بواجبها اتجاه المشاغابين لنددت بتدخلها ولبحتث عن اعدار للمشاغبين
مثل هده المواقف المتخلفة هي سبب تأخر المغرب
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1
23 - adil الأحد 24 نونبر 2019 - 15:25
واش 10 تيفوات فمقابلة واحدة معقولة. ربي سترنا ماكانوش قتلى
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24 - حقيقة الأحد 24 نونبر 2019 - 15:29
هذا ما ربحناه من البطولة العربية خسائر مادية جسيمة وجب على الإتحاد العربي دفعها لنا وليس من جيوبنا
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1
25 - العشير بوخروبة الأحد 24 نونبر 2019 - 15:36
...فعلاً عشنا و تمتعنا طيلة أطوار المباراة الجد رائعة التي جمعت بين الغريمين البيضاويين ، والتي اتصفت بأجواء احتفالية غاية في الروعة والجمال لما قدمته جماهير الفريقين ، جعلتنا نفتخر بكرتنا المحلية التي أبانت من خلال هذه الصورة أنها ترتقي إلى مستوى دوليا استمتعت بها الجماهير داخل وخارج أرض الوطن ، لكن وللأسف الشديد يظهر أن بعض الخنافيس والجراثيم وأكثرهم البراهيش لازال الكلخ والجهل يعششان في أدمغتهم ، لقد أفسدوا الفرجة على الناس بإقدامهم على إلحاق الضرر والأذى بهم وبممتلكاتهم ، واني أناشد السلطات الأمنية والقضائية من هذا المنبر على تشديد الخناق على كل من سولت له نفسه اللعينة إحداث الشغب والعنف داخل وخارج الملاعب ، أو تسببت في إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير ، وإصدار عقوبات جزرية صارمة في حقهم...لا يفوتني أن اهنا الفريقين معا على روح القتالية والتنافس ، فالكأس مغربي ، والتنظيم مغربي ، والمهم عندنا أن يفوز به فريق مغربي ، وهذه هي اللعبة فيها فائز و خاسر ، فلا مجال لإفساد المشهد و الفرجة علينا[email protected]
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