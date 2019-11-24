زياش وحكيمي مرشحان لجائزة أفضل لاعب إفريقي

أوعنا بلعيد

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي للعام الحالي 2019، والتي سيتم إعلان المتوج بها في الحفل المقرر بمدينة الغردقة المصرية يوم السابع من يناير المقبل.

واختار الجهاز الوصي على تدبير شؤون الكرة الإفريقية قائمة مكونة من 30 لاعبا للمنافسة بغية الفوز بهذه الجائزة الفردية المرموقة، والتي كانت الموسم الماضي من نصيب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وسيمثل المغرب في هذه الجائزة بنجميه المتألقين حكيم زياش، صانع ألعاب أياكس أمستردام الهولندي، والذي قاد فريقه إلى تحقيق ثلاثة ألقاب (الدوري، والكأس، وكأس السوبر)، كما بلغ برفقته نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى أشرف حكيمي، الذي يتألق بشكل لافت رفقة بوروسيا دورتموند الألماني، والذي توج برفقته بكأس السوبر الألماني على حساب بايرن ميونيخ.

ويعتبر نجوم المنتخب الجزائري المتوج بكأس إفريقيا للأمم في نسختها الأخيرة الأكثر حضورا في القائمة، بوجود 4 لاعبين مرشحين، ويتعلق الأمر بكل من رياض محرز، مهاجم مانشستر سيتي، وبغداد بونجاح، مهاجم السد القطري، ويوسف بلايلي، مهاجم أهلي جدة السعودي، وإسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان الايطالي.

وفي ما يلي قائمة باقي المرشحين:

الكاميروني أندريه أونانا (أياكس أمستردام)، وكارولوس أندريا ماتسينورو (مدغشقر والعدالة)، ودينيس أونيانغو (أوغندا وماميلودي صنداونز)، وإيريك ماكسيم تشوبو موتنغ (الكاميرون وباريس سان جيرمان)، وفرجاني ساسي (تونس والزمالك)، وإدريسا جاي (السنغال وباريس سان جيرمان)، وجوردان أيو (غانا وكريستال بالاس)، وكاليدو كوليبالي (السنغال ونابولي)، وكودجو فو دو لابا (توغو والعين)، ومحمود حسن "تريزيغيه" (مصر وأستون فيلا)، ومبوانا ساماتا (تنزانيا وجنك)، ومحمد صلاح (مصر وليفربول)، وموسى ماريغا (مالي وبورتو).

وتضم القائمة أيضا نابي كيتا (غينيا وليفربول)، ونيكولا بيبي (كوت ديفوار وأرسنال)، وأوديون إيغالو (نيجيريا وشنغهاي شينهوا)، وغبيرسي تاو (جنوب إفريقيا وبروج)، وبيير إيمريك أوباميانغ (الغابون وأرسنال)، وساديو مانيه (السنغال وليفربول)، وطه ياسين الخنيسي (تونس والترجي)، وتوماس تي بارتي (غانا وأتليتيكو مدريد)، وفيكتور أوسيمين (نيجيريا وليل)، وويلفريد انديدي (نيجيريا وليستر سيتي)، وويلفريد زاها (كوت ديفوار وكريستال بالاس).