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الرئيسية | رياضة | زياش وحكيمي مرشحان لجائزة أفضل لاعب إفريقي

زياش وحكيمي مرشحان لجائزة أفضل لاعب إفريقي

زياش وحكيمي مرشحان لجائزة أفضل لاعب إفريقي
أوعنا بلعيد
الأحد 24 نونبر 2019 - 18:54

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي للعام الحالي 2019، والتي سيتم إعلان المتوج بها في الحفل المقرر بمدينة الغردقة المصرية يوم السابع من يناير المقبل.

واختار الجهاز الوصي على تدبير شؤون الكرة الإفريقية قائمة مكونة من 30 لاعبا للمنافسة بغية الفوز بهذه الجائزة الفردية المرموقة، والتي كانت الموسم الماضي من نصيب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

وسيمثل المغرب في هذه الجائزة بنجميه المتألقين حكيم زياش، صانع ألعاب أياكس أمستردام الهولندي، والذي قاد فريقه إلى تحقيق ثلاثة ألقاب (الدوري، والكأس، وكأس السوبر)، كما بلغ برفقته نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى أشرف حكيمي، الذي يتألق بشكل لافت رفقة بوروسيا دورتموند الألماني، والذي توج برفقته بكأس السوبر الألماني على حساب بايرن ميونيخ.

ويعتبر نجوم المنتخب الجزائري المتوج بكأس إفريقيا للأمم في نسختها الأخيرة الأكثر حضورا في القائمة، بوجود 4 لاعبين مرشحين، ويتعلق الأمر بكل من رياض محرز، مهاجم مانشستر سيتي، وبغداد بونجاح، مهاجم السد القطري، ويوسف بلايلي، مهاجم أهلي جدة السعودي، وإسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان الايطالي.

وفي ما يلي قائمة باقي المرشحين:

الكاميروني أندريه أونانا (أياكس أمستردام)، وكارولوس أندريا ماتسينورو (مدغشقر والعدالة)، ودينيس أونيانغو (أوغندا وماميلودي صنداونز)، وإيريك ماكسيم تشوبو موتنغ (الكاميرون وباريس سان جيرمان)، وفرجاني ساسي (تونس والزمالك)، وإدريسا جاي (السنغال وباريس سان جيرمان)، وجوردان أيو (غانا وكريستال بالاس)، وكاليدو كوليبالي (السنغال ونابولي)، وكودجو فو دو لابا (توغو والعين)، ومحمود حسن "تريزيغيه" (مصر وأستون فيلا)، ومبوانا ساماتا (تنزانيا وجنك)، ومحمد صلاح (مصر وليفربول)، وموسى ماريغا (مالي وبورتو).

وتضم القائمة أيضا نابي كيتا (غينيا وليفربول)، ونيكولا بيبي (كوت ديفوار وأرسنال)، وأوديون إيغالو (نيجيريا وشنغهاي شينهوا)، وغبيرسي تاو (جنوب إفريقيا وبروج)، وبيير إيمريك أوباميانغ (الغابون وأرسنال)، وساديو مانيه (السنغال وليفربول)، وطه ياسين الخنيسي (تونس والترجي)، وتوماس تي بارتي (غانا وأتليتيكو مدريد)، وفيكتور أوسيمين (نيجيريا وليل)، وويلفريد انديدي (نيجيريا وليستر سيتي)، وويلفريد زاها (كوت ديفوار وكريستال بالاس).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - ملاحظ الأحد 24 نونبر 2019 - 19:08
الفائز هو :
الاعب الدولي الجزائري رياض محرز..
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-1
2 - زهير الأحد 24 نونبر 2019 - 19:11
لاعبان كبيرين مع ناديهما، لكن بالنسبة ل زياش ،عكس حكيمي، ينقصه الفعالية صحبة الفريق الوطني. أتمنى لهما كل التوفيق في مسيرتهم الرياضية
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5
3 - عبدالقادر وجدة الأحد 24 نونبر 2019 - 19:13
الله يسهل عليهم ويستاهلو هذه الجائزة عن جدارة واستحقاق.
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6
4 - تخصيص الأحد 24 نونبر 2019 - 19:25
يجب تخصيص الجائزة لللاعبين المزدادين والذين لعبو بافريقيا قبل انتقالهم الى اوروبا
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-7
5 - زبير الأحد 24 نونبر 2019 - 19:30
اعتقد ان اللقب سيكون من نصيب محرز أو صلاح
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-2
6 - ما شي كليان الأحد 24 نونبر 2019 - 19:36
أين هو وسط ميدان المنتخب الجزائري الذي فاز بكأس افريقيا,;وأين هم لاعبو الحزائر : رياض محرز ، بلايلي، بوجناح....وناس وغيرهم والذين أتحفونا خلال نهائيا مصر 2019؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟لائحة غير منصفة، وفيها ما فيها ما فيها من الحيف والمحاباة............. وستبقى افريقيا متخلفة في كل الميادين حتى في انتقاء لائحة مرشحين لأحسن لاعب...بازززززززززز
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-5
7 - بيضاوي الأحد 24 نونبر 2019 - 19:40
طبعا كمغربي أريد لاعب مغربي ليفوز بالكرة الذهبية لكن الترشيحات تصب في صالح ساديو ماني لاعب ليفربول وقائد المنتخب السنغالي بدون عاطفة
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4
8 - م المصطفى الأحد 24 نونبر 2019 - 19:52
ونعم الاختيار لكل من زياش وحكيمي.
فمن الصعب الإختيار بينهما، فهما معًا من العيار الثقيل، نظرا لانتماء كل منهما لأشهر الأندية الأروبية لكرة القدم.
فرغم انتقادات البعض لزياش، فوجوده ضمن فريق اسود الأطلس يعد مكسبًا لفريقنا الوطني، وعطاؤه سيكون جد إيجابي مستقبلًا بحول الله.
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2
9 - Rachid الأحد 24 نونبر 2019 - 19:58
لاعبان كبيران أتمنى لهما التوفيق والمزيد من النضج الكروي والمزيد من العطاء رفقة فريقنا الوطني
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