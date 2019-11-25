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كُتّاب وآراء
كارتيرون يتفاعل مع "ريمونتادا" الرجاء أمام الوداد
تفاعل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدرب السابق لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، مع تأهل "النسور الخضر" إلى دور 8 برسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على حساب غريمهم الأزلي الوداد، بعد نهاية المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت بالمركب الرياضي محمد الخامس بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف في كل شبكة.
واختار المدرب الفرنسي الذي أقيل من منصبه الأسبوع ما قبل الماضي صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "أنستغرام" ليبارك لفريقه السابق تأهله إلى الدور الموالي ضمن مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد التعادل أمام الوداد في مباراة مجنونة عرفت تسجيل 8 أهداف، برصيد أربعة أهداف لكل فريق.
ونشر المصدر المذكور صورة له عبر حسابه الشخصي رفقة مشجع رجاوي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلق عليها: "برافو الرجاء"، كتشجيع منه ومباركة للنسور الخضر عقب الريمونتادا التاريخية التي حققوها أمام الوداد، بعدما تمكنوا من قلب تأخرهم في النتيجة بحصة 4-1 إلى التعادل 4-4.
وكان المدرب الفرنسي قاد فريق الرجاء في لقاء الذهاب، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن يقدم المكتب المسير للرجاء على إقالته من منصبه بسبب تذبذب النتائج، بالإضافة إلى المستوى الفني الضعيف المقدم على أرضية الميدان، والذي جلب على الطاقم التقني انتقادات كثيرة من أنصار النادي.
وسبق للمدرب كارتيرون أن قاد الرجاء إلى التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي خلال الموسم الكروي الماضي، بالإضافة إلى حجز بطاقة التأهل إلى دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.