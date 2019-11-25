24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0613:1916:0018:2319:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تقرير يرصد ارتفاع "التبعية الغذائية" وتحسن القوة العسكرية للمملكة (5.00)

  2. الصين: أمريكا أكبر مصدر لعدم الاستقرار في العالم (5.00)

  3. المدارس الإنجليزية تتكاثر بالمغرب.. و"لغة شكسبير" تغري التلاميذ (5.00)

  4. شركات وهمية تساهم في زيادة ثروات أقارب بشار الأسد بإسبانيا (5.00)

  5. السلامي يفتخر بلاعبي الرجاء .. و"الريمونتادا" تصدم مدرب الوداد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | ‪ كارتيرون يتفاعل مع "ريمونتادا" الرجاء أمام الوداد

‪ كارتيرون يتفاعل مع "ريمونتادا" الرجاء أمام الوداد

‪ كارتيرون يتفاعل مع "ريمونتادا" الرجاء أمام الوداد
أوعنا بلعيد
الاثنين 25 نونبر 2019 - 01:35

تفاعل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدرب السابق لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، مع تأهل "النسور الخضر" إلى دور 8 برسم كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على حساب غريمهم الأزلي الوداد، بعد نهاية المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت بالمركب الرياضي محمد الخامس بالتعادل الإيجابي بأربعة أهداف في كل شبكة.

واختار المدرب الفرنسي الذي أقيل من منصبه الأسبوع ما قبل الماضي صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "أنستغرام" ليبارك لفريقه السابق تأهله إلى الدور الموالي ضمن مسابقة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد التعادل أمام الوداد في مباراة مجنونة عرفت تسجيل 8 أهداف، برصيد أربعة أهداف لكل فريق.

ونشر المصدر المذكور صورة له عبر حسابه الشخصي رفقة مشجع رجاوي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلق عليها: "برافو الرجاء"، كتشجيع منه ومباركة للنسور الخضر عقب الريمونتادا التاريخية التي حققوها أمام الوداد، بعدما تمكنوا من قلب تأخرهم في النتيجة بحصة 4-1 إلى التعادل 4-4.

وكان المدرب الفرنسي قاد فريق الرجاء في لقاء الذهاب، الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، قبل أن يقدم المكتب المسير للرجاء على إقالته من منصبه بسبب تذبذب النتائج، بالإضافة إلى المستوى الفني الضعيف المقدم على أرضية الميدان، والذي جلب على الطاقم التقني انتقادات كثيرة من أنصار النادي.

وسبق للمدرب كارتيرون أن قاد الرجاء إلى التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي خلال الموسم الكروي الماضي، بالإضافة إلى حجز بطاقة التأهل إلى دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.