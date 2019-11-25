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الرئيسية | رياضة | وداديون يحذرون الناصيري من إقالة مانولوفيتش

وداديون يحذرون الناصيري من إقالة مانولوفيتش

وداديون يحذرون الناصيري من إقالة مانولوفيتش
هسبورت - آمال لكعيدا*
الاثنين 25 نونبر 2019 - 10:22

يَبدو أن إقصاء الوداد الرياضي من منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال، لن يمر مرور الكرام على "القلعة الحمراء"، خصوصا وأنه الثاني بعد كأس العرش هذا الموسم، وهو ما جعل آراء الأنصار تسير في اتجاه واحد، بانتقاد سياسة سعيد الناصيري، رئيس النادي، وتحذيره من الإقدام على إقالة الصربي زوران مانولوفيتش، مدرب الفريق.

وطالبت فئة واسعة من أنصار الوداد الرياضي، رئيس الفريق سعيد الناصيري، بتحمل مسؤوليته في الإقصاء، بسبب طريقة تدبيره لشؤون النادي، خصوصاً في شق الانتدابات التي "لم تكن موفقة ولم تغط حاجيات الفريق التقنية"، وكذا في الشق المتعلق بفرض الانضباط داخل المجموعة و"حماية الطاقم التقني وتوفير الظروف المناسبة لاشتغاله"، حسب تعليقات الأنصار.

وحذَّرت نفسها الفئة رئيس النادي من إعادة نفس سيناريو السنوات الماضية بالانفصال عن المدرب كلما اقتربت فترة الميركاتو الشتوي، منبهةً إياه من التفكير في إقالة زوران أو تقديمه كبش فداء الإقصاء من كأس العرب.

وأولت هاته الفئة اهتماما كبيرا بتصريحات زوران في الندوة الصحفية عندما لمح لتعرضه لمؤامرة من بعض لاعبيه، مطالبةً إدارة النادي بفتح تحقيق في تصريحاته خاصةً وأن مجموعة من المدربين الذين تعاقبوا على الإشراف على النادي في السنوات القليلة الماضية كانوا يشتكون من الأمر نفسه، ومن الأسماء نفسها تقريبا.

وأقصي الوداد الرياضي، السبت، من المنافسة العربية بعدما كان متقدماً في النتيجة بأربعة أهداف مقابل هدف واحد إلى حدود الدقيقة 74، لتتلقى مرمى رضا التكناوتي ثلاثة أهداف متوالية، منحت التأهل للرجاء الرياضي إلى دور ربع النهائي.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - rhiwi الاثنين 25 نونبر 2019 - 10:36
المدرب مسؤول جدا على ما وقع في اخر مقابلة وقبلها الهزيمة مع بركان ودائما يحمل المسؤولية للغير
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2
2 - افاوزور الاثنين 25 نونبر 2019 - 10:45
جمهور الحسنية يحتج على اقالة المدرب والوداديون يحدرون والمسيرون يعملون لمصالحهم ولا تهمهم مصلحة النادي
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5
3 - متتبع الاثنين 25 نونبر 2019 - 10:57
رئيس الوداد يتحمل المسؤولية وليس المدرب.كلما اقصي الفريق حمل المسؤولية للمدرب .حمل الإقصاء لكبش الفدا ء ويعفيه من مهامه.التسيير الانفرادي للرئيس للاستفادة الانفرادية مشكل كبير .الوداد ليس مقاولة صغرى للتسيير الانفرادي. يجب طلب لجنة من العدالة لفحص المداخيل والمصاريف لفريق له ميزانية أولى في المغرب .
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