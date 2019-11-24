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الرئيسية | رياضة | احتفالية نزع القميص تجلب الإنذارات للاعبي الوداد

احتفالية نزع القميص تجلب الإنذارات للاعبي الوداد

احتفالية نزع القميص تجلب الإنذارات للاعبي الوداد
هسبورت - آمال لكعيدا
الأحد 24 نونبر 2019 - 20:10

أثارت الطريقة التي يحتفل بها لاعبو الوداد الرياضي، في المباريات الأخيرة للنادي، عن طريق نزع القميص، جدلاً واسعاً بين المتتبعين، خاصةً وأن الأمر يخلق متاعب للفريق، بما أن اللاعب الذي ينزع قميصه يتلقى إنذاراً، وبالتالي يصبح مهدداً بالطرد أو التوقيف في حال تجميع سلسلة من الإنذارات، في وقت أرجع فيه البعض سبب التزام اللاعبين المسجلين بهذا الطقس إلى إشهار غير مباشر، للصدرية الرقمية المعنية بتسجيل معطيات تحركات اللاعبين وجهدهم البدني.

وشهدت المباريات لثلاثة الأخيرة التي سجل فيها الوداد البيضاوي أهدافاً، نزع كل اللاعبين الموقعين لأقمصتهم، ويتعلق الأمر بزهير المترجي عندما سجل في مرمى اتحاد طنجة، واسماعيل الحداد في مباراة ذهاب الديربي العربي أمام الرجاء الرياضي، فيما عرف الإياب، أمس، احتفال أيمن الحسوني وأيوب الكعبي وبديع أووك بنفس الطريقة، باستثناء حالة محمد الناهيري الذي اختار الاحتفال بهدفه، بطريقة أخرى استوجبت أيضاً إنذاره، عندما استعان بكرسي أحد المصورين وجلس عليه داخل أرضية الملعب.

وربط المتتبعون احتفالية لاعبي الوداد بنزع القميص في المباريات الأخيرة إلى إمكانية التزامهم بإشهار الصدرية "الذكية"، خاصةً في ظل غياب رد فعل ردعي من إدارة النادي، وهو ما اعتبره أنصار الفريق "الأحمر" نوع من "الاستهتار"، بما أن نزع القميص يقابله إنذار يؤثر على من يتلقاه تقنياً وإدارياً، وذلك بالحد من اندفاعاته تفادياً لتلقي إنذار ثانٍ، أو بالتوقيف لتلقي سلسلة إنذارات حسب قوانين المسابقات، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على الفريق الذي يعاني في الأصل من غيابات عديدة بسبب الإصابة.

جدير بالذكر أن نابي مناف، المعد البدني للوداد الرياضي، كان من اقترح على إدارة النادي اقتناء الصدريات المذكورة، للتطوير من العمل البدني للفريق الأول، عن طريق تتبع دقيق لمعطيات الجهد البدني لكل لاعب على حدة، في التداريب وحتى أثناء المباريات، بما أن النوع المستعمل معترف به من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - Berkanais الأحد 24 نونبر 2019 - 20:35
La prochaine fois ils vont porter les soutiens gorge des femme
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28
2 - انا الأحد 24 نونبر 2019 - 20:36
عقلية هاوية يغلب عليها طابع التهور . أما ما قام به الناهري فكان يبحث لنفسه على الشهرة وبهذا فهو يؤكد بالملموس على أن الهواية تعشعش في عقول اللاعبين .
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41
3 - متى التغيير؟ الأحد 24 نونبر 2019 - 20:41
هذا سبب بين اخرين يجعل الاعب المحلي غير مؤهل لولوج المنتخب. ممارسة كرة القدم: مهارة، ثقافة و حسن السلوك
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34
4 - zemmouri الأحد 24 نونبر 2019 - 20:41
سلوك مشين اصبح اللاعبون المغاربة يستعملونه عند تسجيل اي إصابة وخصوصا لاعبوا الوداد البيضاوي ضد الرجاء اي لاعب سجل ألا وينتزع قميصه ثم ياخد ورقة صفراء تجعله يلعب باحتياط كبير تجنبا الورقة الحمراء ربما الرجاء استفادة من هذه الوضعية يجب ان تاخد الجامعة قانون جديد في هذه الحالة يكون فيها الطرد والغرامة
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18
5 - ودادي غيور الأحد 24 نونبر 2019 - 20:42
ما عشناه البارحة يبين أن اللاعبين لا يستحقون أن يمثلوا فريق الوداد العريق والذي كان يضم لاعبين بيضاويين لا ذخلاء على الدار البيضاء فبعد 4_1 ولم يبقى إلا 20 دقيقة لم يقدروا إن يحافظوا على النتيجة احمل المسؤولية المدرب وبالطبع لهؤلاء المغرورين الذين اصبحوا يتفننون في نزع القميص
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19
6 - ملاحظ فقط الأحد 24 نونبر 2019 - 20:43
نزع القميص فيه نوع من الغرور واستهتار الخصم وزرع فتيل الفتنة بين انصار الفريقين...بالامس ادى الوداد تمن استهتار واستصغار الخصم واحتفالهم قبل الوقت بالتاهل ..لكن الخصم كان عنيدا وقلب عليهم الطاولة...صراحة يجب تلقين دروس في احترام الخصم وعدم القيام بسلوكات لارياضية..
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27
7 - عبدالقادر وجدة الأحد 24 نونبر 2019 - 20:44
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان عاى كل اللاعبين ان اقتضى الحال التعبير عن فرحتهم بنزع القميص عند صافرة النهاية وهم منتصرين.
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5
8 - Abbas farid الأحد 24 نونبر 2019 - 20:44
كانت مهزلة وفضيحة بالنسبة للوداد وانعدام الالتزام بالنجاعة والحذر قبل صفارة النهاية !!
Ils se sont fait avoir comme des débutants !! Et c’est la pagaille au widad après cette remontada historique et c’est la faute aux joueurs du widad qui ont manqué de concentration comme des naïfs et c’est la catastrophe pour le widad
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10
9 - الوداد و الرجاء خاوا خاوا الأحد 24 نونبر 2019 - 20:51
فالمستفيد الأكبر هو الجمهور ...شكرا للرجاء....شكرا للوداد ، قضية نزع القميص لم تعجب الكثير و ليست من شيم اللاعبين الكبار وإن كانت خارجة عن السيطرة في ذلك الوقت بالذات، فالمسألة تضر بالفريق بالذات و المدرب بالخصوص و حثى باللاعب كذلك...نتمنى من اللاعبين أن يعوا جيدا في المستقبل و مرة أخرى أحيي كلا الفريقين و الجمهور و المنظمين....
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10
10 - مستغرب الأحد 24 نونبر 2019 - 20:51
لا أظن ان الأمر له علاقة بالاشهار بل العكس عقلية اللاعبين الهاوية تكلف ميزانية الفريق وتقدم إشهارا مجانيا لهته الشركة اتمنى ان تطور الشركة من هذا المنتوج وجعله على شكل يلبس في المعصم أما عن الأندية فحالات كهته يجب فرض غرامات على اللاعبين نقطة اخيرة هي لقطة إبراهيم النقاش عند ركله محسن متولي مخجل ما يصدر عن لاعب شارف على الأربعين
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7
11 - مصطفى الأحد 24 نونبر 2019 - 20:57
التفرعين والتنوعير ديال بعض لاعبي الوداد اللي جاب ليهم الخاسرة ويستاهلوا
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7
12 - mouss الأحد 24 نونبر 2019 - 20:58
الرياضة اخلاق والهرولة في جميع الاتجاهات ونزع القميص حماقة .اوا ياك تتستشهدو بلاعبي الفرق الاوربية ! فين عمرك شفتي فلان وفرتلان من الدور الاورلي يفعلون هذا الفعل المشين .اين لاعبينا من الاحتراف .؟؟
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7
13 - hamdi الأحد 24 نونبر 2019 - 21:03
لاحظت امس اصحاب التيفوات مخفين اوجههم و الشغب في المدرجات اما اللاعبين فلا يختلفون عن من في المدرجات في التسيب الكروي و التهور و نزع الاقمصة كما لو سجل هدف الفوز في اخر ثانية من اللقاء. الحاصول التشرميل في كولشي داخل رقعة الملعب و في المدرجات و خارج الملعب. المفروض ان الحديث عن احداث الشغب يجب ان يطغى على الموضوع و ليس العكس
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3
14 - مدردش الأحد 24 نونبر 2019 - 21:11
الاعبين كانوا مظغوطين لا من الاعلام او الجمهور والادارة.والفرحة بتلك الطريقة كانت متنفسا للاعب من ضغط المقابلة.خصك تعيش التجربة مزيان مزولوش الشورتات.
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-9
15 - ع.الحميد الأحد 24 نونبر 2019 - 21:19
قبل ان تنزع القميص تذكر انك مسلم.
وقبل ان تقلب الصفحة اقرأ السطر الاخير.
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16 - Observateur الأحد 24 نونبر 2019 - 21:21
سهل جدا أن تنهي الميادين لمثل هذه الممارسات " الغير تربوية" و ما تربيه في الأجيال القادمة هواة اللعبة .. و ذالك بخصم غرامات لهذا الخطأ من أجرة اللاعب ..و عليه أن يقدم الاعتذار للجمهور علانية.. لربما بطحين الكأمون يعطي الرائحة نحن هواة بطبيعة الحال و الإحتراف قوانين حقوق واجبات و مدرسة !
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17 - zemmour الأحد 24 نونبر 2019 - 21:29
صدرية يتحول معها اللاعب إلى شبه أنثى....منظر مقزز....احتفال لاعبي الرجاء كان عاديا رغم عودتهم بعد خسارة بأربعة أهداف لواحد....لاعبو الوداد للأسف بالغوا في الاحتفال وبالغوا في الثقة وأدوا الثمن كاش.......محب للوداد حتى النخاغ
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18 - مردوخ الأحد 24 نونبر 2019 - 21:30
فعلا من شاهد رد فعل أشرف حكيمي في ريمونتدا دورتموند ضد الانتر وطريقة احتفاله . سيشهد أن الاحتراف ليس في اللعبة فقط.وإنما في السلوك و التحكم في الأعصاب في جميع الأحوال والظروف .
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