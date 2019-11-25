دي بوير: المغربي زياش لا يقل عن الجزائري محرز

أوعنا بلعيد

يرى الهولندي فرانك دي بوير، المدرب السابق لفريق أياكس أمستردام، أن الدولي المغربي حكيم زياش يملك من الإمكانات ما يخول له الاحتراف رفقة فريق كبير بالقارة الأوروبية، وتحقيق النجاحات بقميصه بعدما اعتاد على البروز خلال مسابقة دوري الأبطال بزي العملاق الهولندي.

وتحدث المدرب الهولندي خلال الأستوديو التحليلي لقناة "فوكس سبورت" الهولندية، معقبا على سؤال حول قدرة زياش على النجاح رفقة أندية أوروبية كبيرة لو قرر مغادرة أياكس، قائلا: "يمكن لحكيم زياش أن يتعامل مع هذا الوضع، وأعتقد أنه سينجح مع فريق أوروبي كبير فور الانتقال إليه".

وأشاد دي بوير بما يقدمه زياش مع أياكس منذ موسمين واستمراره في التألق والبروز كما فعل يوم السبت، عندما قاد ناديه إلى سحق هيراكليس الميلو بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعت بينهما برسم الجولة 14 بالإيردفيزي، بعدما صنع هدفين بتمريرتين حاسمتين، بينما سجل مواطنه زكرياء لبيض هدفا خلال الدقيقة 56.

وواصل المدرب الهولندي حديثه عن المايسترو المغربي وما يمتاز به من إمكانات فردية وتقنية ونضج تكتيكي، قائلا: "أعتقد أن زياش لا يقل شيئا عن رياض محرز. لقد أظهر النجم المغربي قدراته وأبان عن إمكانات كبيرة تخول له اللعب على مستوى عال على غرار مسابقة دوري الأبطال الأوروبية. إذن لماذا لا يستطيع اللعب مكان محرز في ماشستر سيتي حاليا؟".

وأوضح اللاعب السابق لفريق إفس برشلونة الإسباني، والذي اختار مهنة التدريب بعد اعتزاله، أن فريق إشبيلية كان سيشكل تحديا لحكيم زياش لو قرر الانتقال إليه في وقت سابق، مشيرا إلى أن العملاق الأندلسي ليس من مستوى برشلونة وأتليتكو وريال مدريد، لكنه فريق يقوم بعمل جيد جدا في مسابقة اليوروبا ليغ (الدوري الأوروبي).

وأنهى دي بوير حديثه بالقول: "كان بإمكان زياش الانتقال إلى إشبيلية، ومن بعدها صوب فريق كبير، على أن يكون الفريق الإسباني طريقا نحو الانتقال إلى مستوى أكبر، لكن أعتقد أنه سيفعل ذلك في الوقت الحالي، إذ سينتقل مباشرة من أياكس إلى فريق كبير بالقارة الأوروبية".

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اختار يومه الأحد كلا من حكيم زياش ومواطنه أشرف حكيمي للمنافسة على نيل جائزة أفضل لاعب في القارة السمراء، للعام الحالي 2019، ضمن قائمة ضمت 30 لاعبا.