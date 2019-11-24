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كُتّاب وآراء
نهضة بركان يحسم "ديربي الشرق" بهدف يتيم
تمكن نهضة بركان من هزم فريق مولودية وجدة بهدف لصفر، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الأحد، في الملعب الشرفي بوجدة، برسم الدورة السابعة للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم.
هدف فريق نهضة بركان الوحيد جاء عبر نيران صديقة، من قدم جمال حركاس، في الدقيقة 45، لينتهي "ديربي الشرق" بانتصار الضيوف.
وبهذا الفوز يرتقي فريق نهضة بركان من المركز الرابع إلى المركز الأول برصيد 13 نقطة مع مباراتين مؤجلتين، فيما يظل مولودية وجدة في المركز الخامس بـ10 نقاط.