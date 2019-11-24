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الرئيسية | رياضة | نهضة بركان يحسم "ديربي الشرق" بهدف يتيم

نهضة بركان يحسم "ديربي الشرق" بهدف يتيم

نهضة بركان يحسم "ديربي الشرق" بهدف يتيم
هسبريس من الرباط
الأحد 24 نونبر 2019 - 19:35

تمكن نهضة بركان من هزم فريق مولودية وجدة بهدف لصفر، في اللقاء الذي جمع بينهما، اليوم الأحد، في الملعب الشرفي بوجدة، برسم الدورة السابعة للبطولة الوطنية الاحترافية لأندية القسم الأول لكرة القدم.

هدف فريق نهضة بركان الوحيد جاء عبر نيران صديقة، من قدم جمال حركاس، في الدقيقة 45، لينتهي "ديربي الشرق" بانتصار الضيوف.

وبهذا الفوز يرتقي فريق نهضة بركان من المركز الرابع إلى المركز الأول برصيد 13 نقطة مع مباراتين مؤجلتين، فيما يظل مولودية وجدة في المركز الخامس بـ10 نقاط.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - عبدالقادر وجدة الأحد 24 نونبر 2019 - 21:00
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجدة لعبت وبركان غلبت والسلام.
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7
2 - بركاني. الأحد 24 نونبر 2019 - 21:27
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعليق رقم واحد. نعم أخي الكريم وجدة قدمت مبارات رائعة.. لكن الحظ لم يسعفها وتبقى هذه هي كرة القدم. الحمدلله أن كل شيء مر بسلام. تحيى الجارة وجدة وهنيئا لبركان... والمرة الماجية ان شاء الله وجدة.... حض سعيد لكلا الفريقين...
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6
3 - رضا الأحد 24 نونبر 2019 - 21:36
النهضة أصبحت لديها خبرة كبيرة في تسيير المباريات و في الخروج منتصرة. ملاحظة الحكم كان منحازا لفريق المولودية الوجدية
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-2
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