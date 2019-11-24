"الكاف" تعلن موعد نهائي دوري الأبطال والكأس

هسبريس من الرباط

حددت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، اليوم الأحد، تاريخ 24 ماي المقبل موعدا لنهائي كأس الكونفدرالية لموسم 2019-2020، ويوم 29 من الشهر نفسه موعدا لنهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ولم تحدد الكونفدرالية الملعب الذي سيحتضن نهائي دوري الأبطال، وكذا الملعب الذي سيجرى فيه نهائي كأس الكونفدرالية بعدما ارتأت إقامة النهائي من مباراة واحدة بدلا من نظام الذهاب والإياب.

وقررت "الكاف" تقديم موعد الجولة الرابعة لتلعب أيام 10 و11 و12 يناير المقبل، بدلا من منتصف فبراير المقبل، فيما ستقام الجولة الخامسة أيام 24 و25 و26 يناير المقبل، على أن تقام الجولة الأخيرة أيام 31 من الشهر نفسه و1و2 فبراير المقبل.

وتقرر إجراء قرعة ربع نهائي البطولتين يوم 9 فبراير المقبل، فيما ستقام بطولة كأس السوبر الإفريقي يوم 14 من الشهر ذاته، وسيجرى دور الثمانية للبطولتين، ذهابا أيام 28 و29 فبراير و1 مارس المقبلين، وإيابا أيام 6 و7و8 مارس المقبل. أما ذهاب نصف النهائي للبطولتين فسيقام أيام 1 و2 و3 ماي المقبل، بينما الإياب سيكون أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته.

وكان المكتب التنفيذي لـ"الكاف" قد وافق، خلال اجتماعه أول أمس بالقاهرة، على إجراء مباراة كأس السوبر بين الزمالك المصري، بطل كأس الكونفدرالية، والترجي التونسي، بطل دوري أبطال إفريقيا، بالعاصمة القطرية الدوحة يوم 14 فبراير المقبل.