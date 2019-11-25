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الرئيسية | رياضة | الكرتي والحداد ينافسان على جائزة إفريقية مرموقة

الكرتي والحداد ينافسان على جائزة إفريقية مرموقة

الكرتي والحداد ينافسان على جائزة إفريقية مرموقة
أوعنا بلعيد
الأحد 24 نونبر 2019 - 23:33

اختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء للعام 2019، التي سيتم الإعلان عن المتوج بها في الحفل المقرر بمدينة الغردقة المصرية يوم السابع من يناير المقبل.

وكشف الاتحاد عن قائمة مكونة من 20 لاعبا للتنافس على هذه الجائزة المرموقة، التي استأنف العمل بها بعدما توقفت عام 2016.

وضمت القائمة أبرز لاعبي الأندية المشاركة في دوري العصبة و"الكاف" في النسخة الماضية.

وسيمثل المغرب في هذه الجائزة نجما الوداد الرياضي إسماعيل الحداد ووليد الكرتي بعدما ساهم تألقهما رفقة "الفريق الأحمر" في مسابقة دوري الأبطال الإفريقية في اختيارهما من بين 20 لاعبا إفريقيا للحصول على جائزة أفضل لاعب إفريقي محلي.

كما شهدت القائمة ترشيح 5 لاعبين من فريق الترجي التونسي المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ويتعلق الأمر بالجزائري يوسف البلايلي المنتقل إلى فريق الأهلي السعودي، وأنيس البدري، والإيفواري فوسيني كوليبالي، وطه ياسين الخنيسي، والكاميروني فرانك كوم الذي رحل إلى الدوري القطري.

كما تم ترشيح ثلاثة لاعبين من فريق الزمالك المصري الفائز بلقب الكونفدرالية الإفريقية، ويتعلق الأمر بمحمود علاء، وطارق حامد، والتونسي فرجاني ساسي، إلى جانب لاعب واحد من نهضة بركان وصيف البطولة حينها، وهو التوغولي لابا كودجو الذي يلعب حاليا في العين الإماراتي.

وضمت القائمة أيضا دينيس أونيانجو وتيمبا زواني، ثنائي صن داونز الجنوب إفريقي، وإيليا ميشاك وتريسور مبوتو، ثنائي مازيمبي الكونغولي، إضافة إلى الأنغولي هيرنيلسون لاعب بيترو دي لواندا، والتونسي علي معلول ظهير أيسر الأهلي المصري، وكذا إيمانويل أوكوي، الذي انتقل إلى فريق الاتحاد المصري، وميدي كاجيري، ثنائي سيمبا، والكونغولي جيان مارك ماكوسو لاعب فيتا كلوب الكونغولي.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Mahjoub الاثنين 25 نونبر 2019 - 00:40
بكل روح رياضية يستحقها لعب الترجي التونسي الجزائري لبلايلي أو لعب نهضة بركان التوغولي لابا كودجو
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