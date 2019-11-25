التقارب بين مبابي وريال مدريد يزعج سان جرمان

هسبريس - أ.ف.ب

"في الوقت الحالي هو لاعب في صفوف باريس سان جرمان. سنرى ماذا سيحصل في المستقبل، لكنه دائما ما ردد بان حلمه هو اللعب لريال مدريد"؛ هذا التصريح الذي أدلى مدرب ريال مدريد، الفرنسي زين الدين، ردا على سؤال حول مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي، أطلق شرارة الحرب الكلامية مع النادي الباريسي.

لم يتردد المدير الرياضي في نادي العاصمة الفرنسية، البرازيلي ليوناردو، في الرد على زيدان بقوله: "بصراحة، الأمر مزعج. مزعج جدا. وليست المرة الأولى".

وتابع،: "أعتقد أنه ليس الوقت المناسب للحديث عن مبابي، فهو لاعب يتبقى له عامان ونصف من عقد يربطه بنا. الحديث عن رغبة، عن حلم في كل مرة، يجب أن نتوقف عن هذا الأمر. ليس الوقت المناسب للتعرض له من الناحية الذهنية".

لكن كلام ليوناردو لم يعجب زيدان الذي اصر على أن كل ما قام به هو نقل ما قاله اللاعب وصرح "اللاعب (مبابي) قال بنفسه أن حلمه اللعب في احد الأيام بقميص ريال مدريد. هذا ما قلته ببساطة. قلته وسأردده كل يوم".

وإذا كان مبابي غاب عن لقاء الذهاب في شتنبر الذي انتهى بفوز كبير لفريقه بثلاثية نظيفة بداعي الإصابة، فانه سيكون جاهزا لخوض مباراة الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو الثلاثاء وبطبيعة الحال يأمل بالتألق في مواجهة الفريق الملكي.

كما أن مبابي يعتبر زيدان قدوة له ويقول في هذا الصدد "لقد كان مثالي الأعلى طوال طفولتي، وكنت أريد دائما تقليده في أشياء كثيرة"، وكذلك كان معجبا بنجم ريال مدريد السابق كريستيانو رونالدو الذي دافع عن الوان النادي الملكي من 2009 الى 2018 قبل الانتقال الى يوفنتوس الإيطالي والذي كان صوره تملأ جدران غرفة مبابي.

وكان ريال مدريد قاب قوسين أو أدنى من التعاقد مع مبابي عام 2017 لدى رحيل الأخير عن موناكو لكنه قرر الانتقال الى صفوف فريق العاصمة الفرنسية مقابل 180 مليون يورو ووقع عقدا لخمسة أعوام معتبرا بانه لا يزال شابا للانتقال الى الخارج من دون اللعب في باريس حيث نشأ.

لكن ماذا عن عام 2020؟ لقد وضع باريس سان جرمان سعرا ضخما للتخلي عن مبابي بحسب ما أشارت إليه تقارير في الصحف الإسبانية وهو 400 مليون يورو. بيد أن سان جرمان يدرك تماما بانه لا يوجد أي ناد يستطيع تسديد هذا المبلغ الذي يعتبر تقريبا ضعف ما دفعه سان جرمان للتعاقد مع البرازيلي نيمار من برشلونة مقابل 222 مليون يورو (رقم قياسي).

وكان ريال مدريد انفق 300 ملين يورو للحصول على خدمات صانع الألعاب الدولي البلجيكي إدين هازار والظهير الأيسر الفرنسي فيرلان مندي والصربي لوكا يوفنتيش.

لكن ريال مدريد يبقى النادي صاحب اكبر الإيرادات في العالم بحسب شركة "ديلويت"، واذا كان مبابي يحلم بريال مدريد، فان النادي الملكي يحلم أيضا بمبابي.