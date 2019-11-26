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كُتّاب وآراء
برمجة المباريات تثير احتجاج إدارة أولمبيك خريبكة
احتج المكتب المسير لفريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم على لجنة البرمجة التابعة للعصبة الاحترافية، بسبب ما أسماه عدم وضوح الرؤية في ما يخص برمجة مباريات الفريق الرسمية.
وبعثت إدارة الفريق الخريبكي برسالة احتجاج رسمية إلى الكاتب العام للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، قالت فيها: "أمام عدم وضوح الرؤية فيما يخص برمجة مبارياتنا الرسمية، وخوفا من النقص في التنافسية، خصوصا وأن آخر مقابلة رسمية أجريناها كانت بتاريخ 28 من الشهر المنصرم أمام الدفاع الجديدي، لكوننا نبقى أسبوعيا في انتظار المجهول دون أي تواصل أو بلاغ حول برمجة مقابلاتنا من عدمه حتى يتسنى لنا برمجة مقابلات إعدادية وتحديد أيام الراحة للاعبين والأطر وكذا إعداد البرامج التقنية الأسبوعية الخاصة بالتداريب، فإننا نجد أنفسنا مجبرين على دعوتكم للتواصل معنا في هذا الشأن".
وأضاف الفريق الخريبكي في رسالته الاحتجاجية أنه يقدر المجهودات، كما يعلم الإكراهات التي تواجه مسؤولي البرمجة جراء مشاركة المنتخبات الوطنية والفرق الوطنية على المستوى القاري، "إلا أن هذا لا يمنع التواصل بين الطرفين، ما سيمكن المكتب المسير من إعداد برامج الفريق حسب ما تقتضي الظروف؛ إذ إنه رغم المحاولات المتعددة لمعرفة المقابلة التي ستجريها المجموعة والمنافس المحتمل، إلا أن الجهة المسؤولة لا تستجيب"، بتعبير الرسالة.