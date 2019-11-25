الوداد يجدد الثقة في المدرب الصربي مانولوفيتش

هسبورت - حمزة اشتيوي*

عقد سعيد الناصيري، رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة اقدم، اجتماعا طارئا، مساء أمس الأحد، بأحد فنادق الدار البيضاء، جمعه بالطاقم التقني للفريق "الأحمر"، من أجل تفسير الأسباب التي ساهمت في إقصاء الفريق، من الدور الثمن النهائي لبطولة محمد السادس للأندية الأبطال، أمس السبت، أمام غريمه التقليدي الرجاء، بطريقة لم تتقبلها الجماهير "الودادية".

وخرج المكتب المسير والطاقم التقني للوداد من هذا الاجتماع بمجموعة من القرارات، أبرزها معاقبة ثلاثة لاعبين من الفريق الأول، وذلك بإلحاقهم بفريق الأمل، ويتعلق الأمر بكل من اللاعب محمد الناهيري وأنس الأصبحي بالإضافة إلى الحارس ياسين الخروبي، وذلك بطلب من المدرب زوران مانولوفيتش، الذي أكد أن هذا الثلاثي لا يطبق تعليماته.

كما أسفر هذا الاجتماع عن انفصال الفريق "الأحمر" عن مساعد المدرب موسى نضاو، وتعويضه بالإطار الوطني فؤاد الصحابي، الذي كان قد تعاقد مع الوداد، قبل أن يغادر الفريق خلال مدة وجيزة، إضافة إلى تجديد الثقة في المدرب الصربي مانولوفيتش، حيث اعتبرت الجماهير "الودادية" أنه ليس وحده من يتحمل مسؤولية الإقصاء أمام الرجاء، ثم إلحاق المعد البدني التونسي مناف نابي بالإدارة التقنية تحت إشراف المدير الرياضي البلجيكي بول بوت.

يُشار إلى أن كل مكونات فريق الوداد الرياضي، قد عاشت ليلة السبت على وقع الصدمة، بعد الإقصاء أمام الرجاء بطريقة مثيرة، وذلك بعدما كان الفريق الأحمر منتصرا بأربعة أهداف لهدف واحد، إلى حدود الربع الساعة الأخيرة من زمن المباراة، حيث تمكن الرجاء من العودة في النتيجة بتسجيله لثلاثة أهداف في آخر أنفاس المباراة.

لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي أربعة أهداف لمثلها، وبذلك إقصاء الوداد من هذه المسابقة، باعتباره هو الفريق المضيف، علما أن مباراة الذهاب انتهت بهدف في كل شبكة.

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